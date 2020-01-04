話你知：選購1級標籤 仍要留意耗水量

即使花灑獲1級用水效益，耗水量亦相距甚大，記者比較「沐浴花灑用水效益標籤計劃登記冊」中獲此評級的花灑，耗水量由每分鐘2.8公升至8.8公升不等，因此選購時可一併留意標籤顯示的耗水量。

水務署提醒，如住宅水壓低，應選低水壓適用花灑，以免因花灑流量不足，無法啟動熱水爐。此外，如使用「花灑儲水式」電熱水爐，勿安裝設有開關水掣的花灑頭，否則可導致電熱水爐壓力過大而發生爆炸。

■測試家中花灑耗水量

測試一下家中花灑耗水量，如低於每分鐘9公升，已嫓美1級用水效益花灑。

準備工具：

最少10公升容量水桶1個、1公升量度容器（能精確量度500毫升水量）、計時功能手表或手機

步驟：

1. 把花灑開至最大，待水流穩定

2. 水桶迅速置於花灑下，計時10秒

3. 迅速移離水桶，關掉水龍頭

4. 量度水量並乘以6，便是每分鐘水流量（公升）

資料來源：水務署