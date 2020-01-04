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2020年1月4日星期六
運動科學
FEATURE
臘月到！濕度溫度合脫水 風乾臘肉 化合物提升味道
自製臘肉四大迷思
落場實戰：粗針刺孔 掛肉風乾
細細粒納米藥 刁鑽抗癌
納米藥如何殺癌？
納米藥愈細愈勁？視乎治療目的
知多啲：長效藥 vs. 速效藥 原理大不同
拆解乒乓球原理 掌握旋轉奧秘 打出變幻球
如何迎擊旋轉球？
步法篇：一腳重心一腳移動更穩定
小知識
減出水量同時加氣 花灑3招慳水 暢快淋浴
用料影響耗水量
話你知：選購1級標籤 仍要留意耗水量
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步法篇：一腳重心一腳移動更穩定
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【明報專訊】步法可控制和球桌的距離。右手持拍的選手可用左腳作為重心腳踏實地面，靠右腳前後踏步移動，這樣可提高身體穩定性。如接短球時以右腳踏前一步；接長球則以右腳踏後一步。
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