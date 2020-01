舞台上的草原 雙面獅子王 演活人性獸性

加入本地元素 藍牙控制「變臉」

「《獅子王》本是1990年代劃時代的動畫電影,而當Julie Taymor接到音樂劇計劃,她不是要把電影轉為劇場就算,基本上是重新構想過,呈現一些很特別的面向及體驗。」駐團導演Omar Rodriguez說。故事大概耳熟能詳,草原上王者的兒子辛巴,因叔叔刀疤奪位詭計,目睹爸爸死亡而內疚逃離。旅途上他遇上笨手笨腳但善良的好友,成長歸來。故事有指改編自莎士比亞的《哈姆雷特》,表面是獸的故事,卻充滿人性美醜。他表示,雖然巡演要求每場演出方式一致,但會適量加入本地元素,香港站亦有驚喜:「我們加入了一些這裏的元素,如文字、食物等小小細節,因此將是獨特的。」

劇目導演Julie Taymor早年花上多年旅歷亞洲,更在印尼推動傳統面具舞蹈,吸收各地文化養分。音樂劇不如動畫,台上始終靠人演活動物。她創出特別的「面具」,大部分時間或角色並非戴在臉上,而是演員的頭上。即是觀眾可見到演員的臉,臉上方則是動物偶,被稱為Double Event(雙面呈現)。「刀疤有一個巧妙的裝置,可以把面具慢慢戴至臉,亦可以移回頭頂。當在謀算什麼,或是生氣,但不想被別人知道自己的情感時,便會把面具完全蓋起臉,成為完全的野獸。」今次國際巡演演出奸角刀疤的Antony Lawrence說,他更透露面具上落是靠其手指上的藍牙控制移動,為傳統之改良版。

《獅子王》音樂劇至今已是第25次國際巡演,團隊約100人。跟前飾演辛巴的Jordan Shaw 於2019年2月參與演出,經過4輪甄選才獲得角色,之前亦曾參與大型音樂劇Cats。辛巴需要應付大量歌舞訓練,同時考驗內心戲,他說:「雖然辛巴是故事中主角,但牠大部分時間很害怕、不安,是個內心充滿掙扎的小孩,非任何時間都是正能量。這是一個我很能連繫的角色,人人都有無信心的時候。」

為權力瘋狂 刀疤成魔之路

兩個演員均表示,劇目不止是兒童故事,反而有很多陰暗面。Antony表示,現在更能明白刀疤的心魔之路:「其實刀疤就是一個很易妒嫉的弟弟,為什麼哥哥總得到地位及關注?不過,真正令到所有東西崩潰的轉捩點,正是牠殺害哥哥一刻,牠陷入瘋狂,只想要更多更多權力。」故事講述刀疤設局讓木法沙掉下懸崖,成為「不合法」的霸主,草原蒙受災難。無論辛巴還是刀疤,他們都被過去追纏。

Antony說最愛一幕是狒狒長老跟辛巴說,「過去或者是沉痛的,你可以選擇逃避它,或者從中學習」,而刀疤從未反省其惡,放任令自己泥足深陷。

「對啊,昨天沒法改變,但你今天依然要被擊倒,仍在猶豫自己能力嗎?有時就要有勇氣做你想做的自己,你的目標,你的想像。」面前的「辛巴」展示笑容道,成長必然痛。他令人想起電影中幼獅與傻頭傻腦的彭彭與丁滿,一起快樂高歌Hakuna Matata,即是不用擔心的意思。音樂當然是《獅子王》最獨特之處,作品多年前把非洲音樂呈現大銀幕與舞台,震撼人心。音樂劇包含部分電影原聲音樂,例如著名的Circle of Life、奧斯卡得獎歌曲Can You Feel the Love Tonight,另有Lebo M等人特別為舞台版本的音樂材料,共織一場草原上的樂章。

迪士尼音樂劇《獅子王》

日期:即日至1月12日

地點:亞洲國際博覽館Arena

門票:$399至$1399

查詢:lionkinginternational.com/hong-kong

