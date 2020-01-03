沙發薯：2019年沙發薯回顧

Game of Thrones：虎頭蛇尾

2019年是電視史上重要一年，因為全球最受歡迎的電視劇Game of Thrones休息1年後，終於推出最後一季——僅有6集的第八季。不過，最後一季播出後引來廣泛不滿，劇集忠實支持者紛紛在Reddit等網上平台表達他們的失望。Reddit的Freefolk副台成為失望劇迷的集中地，出產無數爆笑memes及金句，恥笑最後一季的劣質編劇質素。

同時大眾都將憤恨投射在劇集製作人David Benioff及D. B. Weiss（普遍被稱為D&D）身上，因為網民認為D&D為了接拍最新Star Wars系列而想快速將GoT結束，因而影響劇集質素。

The Virtues：英式悲哀

相隔4年，導演Shane Meadows完成一連三季的This is England後終推出最新電視作品The Virtues。The Virtues一如Shane Meadows一貫風格，捕捉英國working class低下層的悲哀與浪漫，保留他獨立電影風格，結合家庭電影片段及沒劇本即興拍攝方法。今次故事圍繞由北愛爾蘭移居到英國北部的Joseph。他兒時在孤兒院被性侵犯，被迫與妹妹分離。長大後成為酗酒者，經歷婚姻失敗。他因兒子被送到澳洲而崩潰，前往北愛尋找妹妹。當然不得不提PJ Harvey為劇集提供音樂。

Gentleman Jack：19世紀剛烈女同志

近年沙發薯已在電視上看了不少LGBTQ主題的電視劇，大熒幕上亦剛欣賞過The Favourite，18世紀的宮廷女同性戀故事，但有關19世紀的呢？我們或者都沒有認識。英國著名編劇Sally Wainwright一向喜歡寫有關她家鄉Yorkshire郡Halifax的女人故事，這次首部與HBO合作的Gentleman Jack就更進一步，講述19世紀郊區女同性戀故事。

故事根據英國地主Anne Lister的日記來編寫，主要圍繞她與她的愛人Ann Walker波折重重的感情關係。Anne的男性打扮讓她在當地有Gentleman Jack之稱。她無視當時社會給予女性的包袱，亦不甘踏上一般女性結婚生子的傳統人生。劇集中她與Ann的關係不是轟天動地的愛情，但基於當時社會的道德傳統的界限，這段關係有着說不出的感動，令人看得特別心酸。

This Way Up：麻煩人生，一直向上

近年大熱的喜劇家Aisling Bea用自己失意的生活經驗，寫出這部笑中有淚的喜劇This Way Up。此劇有點接近Fleabag，都是講述一個經歷創傷的年輕女生如何從谷底爬出來。Aisling伙拍同是來自愛爾蘭的Sharon Horgan（她的劇集代表作是Catastrophe）。二人共同擔任監製之餘，亦飾演姊妹。This Way Up成功捕捉當代年輕人生活的快樂與哀愁及城市生活的冷漠，很易讓人看得投入，當中情感細節很真很細膩。

去舊迎新，今年自然亦會有一大堆出色電視出爐。叫人引頸以待、由Sherlock班底製作的Dracula已於元旦播出，戲迷又可以為着充滿扭橋及緊張的情節而大呼過癮。

文：陳Damon（chandamon.com）