履歷宜簡、精、準 解釋真空期動向

僱主若透過背景審查得知求職者「造假」，印象必定大打折扣。Cavan強調，履歷應奉行「簡、精、準」原則，切忌誇大，如造假被發現，僱主和求職者間的信任將破裂，即使已面試幾次，成果亦會化為烏有。「有些較小規模的行業，例如金融，任何面試期間發生的問題，甚至會很快傳遍整個行業。」

定期更新履歷 迅速應對變動

為保持履歷精準，他建議大家在職場上有新成就、新發展，或學習了一項新技能後，便可更新履歷，一般人約12至18個月就有新發展。對於長年打同一份工的上班族而言，也要定期更新履歷，並將重要證書及文件保留電子版本，一旦遇上職場變動要找新工作，也可迅速應對。