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2020年1月3日星期五
旅遊
埃及第一陵墓維修重開 一睹3300年法老王霸氣
帝王谷唯一完整法老陵墓
頭號國寶 圖坦卡門金面具
阿布辛貝神殿 透視天文奇觀
非典型雙神廟 壁畫展示醫療工具
旅遊錦囊
履歷fact check 偵破謊言 免請錯人
「職場偵探」跟條例辦事 查核5至7年紀錄
履歷宜簡、精、準 解釋真空期動向
鋒芒乍露：治亂不可用盛世方程式
突然「閉館」驚魂 文化局急延營運半年 澳門戀愛．電影館被分手？
沙發薯：2019年沙發薯回顧
舞台上的草原 雙面獅子王 演活人性獸性
文化速遞：光影見德國和平革命
文化速遞：古代地圖看天下
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旅遊錦囊
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【明報專訊】簽證：特區護照往埃及毋須簽證
匯率：1港元約兌2埃及鎊
機票：香港來回埃及開羅（經泰國曼谷），埃及航空（
www.egyptair.com
）經濟客位票價約5700港元起（連稅）
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