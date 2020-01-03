阿布辛貝神殿 透視天文奇觀

3300年前，神殿本來建在尼羅河下游，直至1964年修建阿斯旺大壩時得到聯合國教科文組織協助，將神殿切割成數千塊20至30噸的巨石，並於1968年遷到現址，免被河水淹沒。神奇的是，組合工夫天衣無縫，幾乎跟原神殿沒有兩樣。

更令人驚歎的是，每年2月21日和10月21日，即拉美西斯二世誕辰和加冕日，陽光會由外到內穿越60米，直照神殿最深處的拉美西斯二世和3位神祇的雕像，即冥神Ptah、太陽神Amun-Ra、開羅守護神Ra-Horakhty。神殿搬遷後，照明現象推遲1至22日。此巧奪天工的建築意念所產生的天文現象，幾乎每年新聞都有報道。

Abu Simbel Temples

地址：Abu Simbel, Aswan Governorate, Egypt

開放時間：早上5:00至晚上6:00

入場費：200埃鎊／約99港元