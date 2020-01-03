埃及第一陵墓維修重開 一睹3300年法老王霸氣

5000年來，尼羅河孕育了偉大的埃及文明古國。可是，當古埃及先後被希臘、羅馬、穆斯林統治後，古代文明的榮光便被埋藏於外來文化之下。直至19世紀起，埃及時有考古新發現，例如羅塞塔石碑、帝王谷的圖坦卡門陵墓及吉薩金字塔，我們才可以重睹古埃及文明的風采。

金字塔之源 階梯金字塔

假若4600年前沒有大祭司Imhotep（電影《盜墓迷城》的復活木乃伊）的建築智慧，今天就沒有金字塔的出現。古埃及的陵墓向來建在地下墓室上方，由泥磚蘆葦砌成的平屋頂長方形結構，名為Mastaba（阿拉伯語解作長櫈）。Imhotep卻摒棄蘆葦泥磚而用石材，又改變王室陵墓模樣，他在塞加拉（Saqqara）為法老王Djoser建成埃及首座石材陵墓——6層高62米，由下而上由大至細的Mastaba組成的階梯金字塔，就是日後眾多金字塔的楷模。

Pyramid of Djoser

地址：Al Giza Desert, Giza Governorate, Egypt

開放時間：早上8:00至下午4:00

入場費：150埃鎊／約74港元

文： Alan Sir（陳兆康，alanchanhk1@gmail.com）

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com