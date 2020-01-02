從養殖珍珠到珠寶創作 昔日赴歐取師 今日創作多變

品牌創辦人御木本幸吉（Mikimoto Kokichi），終生專注投入於珍珠事業之中。從一開始，他已決定踏上一條與眾不同的道路，雖然培植了世界第一顆養殖珍珠，他卻不滿足於單純為珠寶商供應物料，決定開創自己的珠寶王國。他堅持對美學的追求，希望將日本的傳統工藝與歐洲自古傳承的加工技術結合，創造出獨一無二的珠寶設計風格，推動日本的珠寶配飾技術與時俱進。早在百多年之前，目光遠大的他已將資深員工送往歐洲學習深造，隨後於1907年開設了日本第一家配飾加工廠「御木本黃金珠寶加工廠」，建立從製作到銷售的完整產銷系統，直到現在，品牌依然堅定不移地秉承這傳統。

世上第一顆養殖珍珠

放眼當今的高級珠寶界，每當提起珍珠首飾，總會提起極具代表的Mikimoto。對不少日本國民來說，更視品牌為「國寶級」奢華珠寶品牌，像品牌現任日本總部董事及亞太區董事總經理橋本靖彥（Yasuhiko Hashimoto），也有着一份情意結，「自1991年大學畢業後，我便決定加入Mikimoto工作。因為這品牌自1893年以來就已享譽全球，歷史悠久。創始人御木本幸吉更創造了世界上第一顆養殖珍珠，作為日本人，我為這個成就感到自豪，所以決定加入這間公司」。在過去超過28年以來，橋本靖彥歷任品牌零售部門總經理、東京銀座總店總經理、市務總監、零售及銷售總經理，並於2017年成為董事會成員之一，對品牌的歷史文化以至風格設計均相當了解。 「在養殖珍珠誕生之前，市面只有天然珍珠供應，由於數量少，所以當時只有王室、富裕及具影響力的人士，才買得起天然珍珠。不過，自品牌創辦人創造了世界上第一個人工養殖珍珠 ── Akoya珍珠，讓每個人都可以擁有它。這亦是他的重要成就。」

「改變品牌只有珍珠的印象」

大部分時間專注於品牌零售前線工作的橋本靖彥，對客人的喜好和需要了解透徹，「品牌的客戶大部分是非常優雅的女士，除了珍珠，她們還喜歡鑽石等其他珠寶；她們傾向揀選珍珠，是因為珍珠能帶出高貴感，在特殊的場合或活動中，佩戴珍珠總較為適合。」他在珠寶設計方面亦會提供意見，談及品牌的形象，他坦言希望品牌能夠「跳出框框」，「大多數人對Mikimoto的印象只有珍珠，因此我們想開創一個專為亞洲而設的系列，擴大品牌形象，使顧客意識到他們可以收藏更多的珠寶種類。我想改變Mikimoto只有珍珠的形象。」

另一方面，面對奢華市場龐大的競爭環境，品牌亦要有完善的營銷策略，他表示：「營銷總監這工作是最大的挑戰，約8年前，我管理着全球7個Mikimoto要點，包括歐洲、香港、中國、美國及東京等。我試圖將不同的風格融入，塑造適用於全球市場的品牌形象。除了品牌形象外，我還要管理產品，選取一些全球市場都喜歡的產品，以便客戶選購。」他舉例說：「亞洲顧客對珍珠特別感興趣，他們對珍珠有着更深的認識。事實上，珍珠亦特別配襯亞洲人的皮膚，它讓人看起來更加有光澤。」

讓珍珠妝點頸間

品牌的哪款珠寶創作，最值得顧客投資？橋本靖彥表示：「我極力推薦Akoya珍珠和長頸鏈，因為長頸鏈一向給人時尚感覺，同時能夠以多種方式佩戴，雙圈或是三圈，也可以用作腰帶配襯，取決於顧客佩戴的方式，實用度高。」常說「以不變應萬變」是迎接不斷變化的風格和設計的對策，對於這所走過120多年歷史的Mikimoto來說，品牌在着力跟上現代生活的方式與品味同時，始終保留着它的傳統經典。

查詢：Mikimoto 2506 1183

文：Vivian Lau

編輯：廖偉龍