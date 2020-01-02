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觸得到的星空

【明報專訊】如何讓視障兒童認識星空，是一個殘酷而浪漫的主題。設計學生Vittoria Rossi的作品Stellæ，將天上星宿以刺繡及發光釘珠化為布氈，讓小朋友能透過觸摸來認識星空。

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