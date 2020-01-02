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2020年1月2日星期四
Design and Development
Life & Style
社會責任 減廢同行 2020美容消費新力量
無性別彩妝「新常態」
「走水」成分護膚品
社會責任經濟圈
讓肌膚吸收電解質
「透明」香水
剛烈柔美巧妙結合 叛逆女子馬場爭妍鬥麗
馬場變時裝天橋
日本插畫師傳遞正能量 萌貓演繹港人生活
荷蘭設計周 看得又用得的破格產品
流水花瓶
通花飯碗新演繹
紙製安樂窩
發光「鐵片」
視障人士手機恩物
剩餘塑料打印梳化
古怪「雞蛋」
唱片膠盒化作燈
畫作「活在當下」
觸得到的星空
從養殖珍珠到珠寶創作 昔日赴歐取師 今日創作多變
吉祥鳳凰喜迎令和
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觸得到的星空
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【明報專訊】如何讓視障兒童認識星空，是一個殘酷而浪漫的主題。設計學生Vittoria Rossi的作品Stellæ，將天上星宿以刺繡及發光釘珠化為布氈，讓小朋友能透過觸摸來認識星空。
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社會責任 減廢同行 2020美容消費新力量
無性別彩妝「新常態」
「走水」成分護膚品
社會責任經濟圈
讓肌膚吸收電解質
「透明」香水
剛烈柔美巧妙結合 叛逆女子馬場爭妍鬥麗
馬場變時裝天橋
日本插畫師傳遞正能量 萌貓演繹港人生活
荷蘭設計周 看得又用得的破格產品
流水花瓶
通花飯碗新演繹
紙製安樂窩
發光「鐵片」
視障人士手機恩物
剩餘塑料打印梳化
古怪「雞蛋」
唱片膠盒化作燈
畫作「活在當下」
觸得到的星空
從養殖珍珠到珠寶創作 昔日赴歐取師 今日創作多變
吉祥鳳凰喜迎令和
社會責任 減廢同行 2020美容消費新力量
無性別彩妝「新常態」
「走水」成分護膚品
社會責任經濟圈
讓肌膚吸收電解質
「透明」香水
剛烈柔美巧妙結合 叛逆女子馬場爭妍鬥麗
馬場變時裝天橋
日本插畫師傳遞正能量 萌貓演繹港人生活
荷蘭設計周 看得又用得的破格產品
流水花瓶
通花飯碗新演繹
紙製安樂窩
發光「鐵片」
視障人士手機恩物
剩餘塑料打印梳化
古怪「雞蛋」
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