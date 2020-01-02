剛烈柔美巧妙結合 叛逆女子馬場爭妍鬥麗

自古以來，賽馬競技給人的感覺是資產階級的消遣活動，而馬場就是他們聯誼的場所之一。這個本該是輕鬆寫意的地方，卻有着傳統的衣著文化，不論男女，進場觀賽的人都要打扮得正式得體，以示尊重。生於富裕家庭的Miuccia Prada，從小便對這種保守莊重的美學有着深刻了解，她過往的作品亦一直主張顛覆固有的規範模式。今次以傳統賽馬運動為度假系列的主題，除了展示她對保守設計重新定義的拿手好戲，也宣示對資產階級那拘束服裝概念的不滿足，故她透過濃烈色彩和誇張剪裁輪廓，表達自己勇於追尋樂趣的積極態度。

西裝褸蓬鬆捲袖 調皮復古

賽馬的剛烈粗獷，與走柔美氣質路線的Miu Miu剛好相反。要把兩者巧妙地結合，對於有着實驗精神的Miuccia Prada卻不是難事。她先從服裝的輪廓入手，為騎師的孖襟西裝外套加添厚實的shoulder pad，並於兩臂位置換上蓬鬆捲袖的設計，再搭襯剪裁寬鬆的高腰短褲，整體造型看起來率性帥氣，同時帶點青春調皮復古味；其次，她利用裝飾手法，把馬場上各式各樣的標誌元素應用在服裝設計，例如騎師衣衫的顏色條紋被縫製於羊毛針織外套，而馬車及馬蹄鐵則成為絲質連衣裙上的設計圖案，在Miu Miu女孩的身上綻放繽紛光彩。不同的裙裝分別配上泡泡袖、大圓領和充滿浪漫詩意的刺繡chelsea collar，帶出經典的優雅淑女風格。

帽子戲法營造層次感

作為度假服，當然不少得一頂遮陽光的帽子，而在傳統賽馬文化中，帽子更是象徵身分的重要飾物。為配合今次主題，Miuccia Prada特別設計了不同花款和顏色的棒球帽、鐘形帽、太陽帽及報童帽，並利用珍珠、徽章和大蝴蝶結作裝飾元素，十分搶眼。至於佩戴方式，將不同特色的帽子拼湊在一起能使造型更富層次感，例如特大柔軟的太陽闊邊帽搭在堅挺有型棒球帽上，顏色和尺寸差異的效果相當具玩味，為傳統帽子藝術添上前衛氣息。

系列另一吸睛部分，莫過於那一雙雙厚疊疊而色彩繽紛的鬆糕鞋。在東西方的鞋履史中，穿鬆糕鞋的人均被視為高人一等，擁有特殊身分象徵；為令鬆糕鞋變得更具親和力，Miuccia Prada利用橡膠木和鏡面物料，製作出佈滿印花色彩和條紋圖案的精緻鞋底，再配襯花花綠綠的間條短襪，把1970年代風靡一時的dandy風潮重現於眼前，完美展示品牌對叛逆自由設計風格的追求。

查詢：Miu Miu 2523 7833

文：Angel Hong

模特兒：Dasha T.（Sun Esee）

化妝：Chris Lam

髮型：Heather Cheng

統籌：John Wan

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com