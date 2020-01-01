Wine：「去商業化」酒展 威友聚會 齊歎珍稀滋味

香港近年不乏威士忌酒展，海景嘉福洲際酒店的Whisky Festival便舉辦了幾年，由於酒店自己辦理，配套與服務都是最好的，而且在酒店的Tiffany's New York Bar戶外位置，還可以一邊品飲威士忌一邊抽雪茄，實在很chill，不過參展主要是大品牌及代理商，老酒友要找特別的酒款還是不容易。Whisky Live則由一本威士忌雜誌主辦，近兩年都在PMQ舉行，主辦方很努力平衡入門與資深酒友的需要，因此既有如Macallan及Glenmorangie等大品牌，也會有些規模較小的個體戶，也分開了普通展區及精品展區，而且近年也會搞搞噱頭，例如以超特惠價錢品飲如Brora等沉睡酒廠的稀有威士忌，只是我通常太遲去到展場，往往錯過了這些數量有限的優惠。

多獨立收藏家、小店參展

至於Whisky Now!，可謂與別不同。2019年第一屆還在籌備時，我訪問過兩名搞手——本地著名威士忌酒吧Club Qing老闆Aaron Chan及Ginger老闆Tony Leung，他們介紹了Whisky Now!這個威士忌酒展的理念。名字中的Now意思大約是「現在就開來喝」，即是威士忌不應只買來收藏，最好還是與好友分享。我去過第一屆，如果用一個形容詞來說明，或許是「去商業化」，你不會看到美輪美奐的裝飾，也沒有live band，更沒有美女helper滿場飛，一切回到威士忌的純粹，就是品飲與交流，難怪Tony說：「與其說Whisky Now!是一個酒展，我反而覺得這是一個真正威士忌迷的聚會，參展單位不介意以遠低於市價的價錢分享現今難見的珍稀作品，入場酒友亦樂意在當天付出遠超他們平常喝酒的花費（據統計去屆現場消費總額近100萬元）。」

我跟今年（2020年）再度參展的Freeman Ho談過，來自Home Whisky Awards（HWA）的他表示，「因為主辦單位及參展商大都沒有品牌推銷壓力，人流多寡非主要考慮，因此可以選擇收費較便宜的場地（油塘的TTN, This Town Needs），低成本營運下，參展商自然毋須mark up那麼高，自然比其他酒展抵飲好多。」他特別強調「抵飲好多好多！」這點我也非常同意。跟其他酒展不同的是，Whisky Now!的參展商大都是獨立收藏家或本地小店，完全無商業壓力地拿出珍品來分享，因此整體酒款的質素高，Freeman認為Whisky Now!酒款的質素比得上外地的一線珍品型酒展，只是名氣稍遜，或可說是威士忌酒展界的「隱世小店」。

一試超級酒款Black Bowmore

由於第一屆非常成功，引起很大迴響，所以今屆參展商增至20多個，除了本地組織，還有日本著名酒類零售商信濃屋（Shinanoya）及著名酒吧The Mash Tun也來參展。信濃屋在香港其他酒展也會出現，但帶到Whisky Now!的總有些特別款式，當中我對GlenDronach 1971 40YO #1436最感興趣，相信是一貫重雪莉風格，但40年陳釀的底蘊有多深便值得細味。雖然至截稿時還沒收到完整酒單，但從Whisky Now!的facebook介紹，再綜合小道消息，今屆各參展單位好像「軍備競賽」那樣，參展酒款總值超過千萬港元，當中不少是夢幻逸品，平時有錢也找不到來喝。不過，搞手Tony提到，儘管有很多酒都因太稀有而價值不菲（單杯過千元），但其實還有很多百多元甚至幾十元一杯的特別酒款，豐儉由人，也沒有必要只追逐貴價品。

我自己沒有什麼必喝酒單，也不會追貴酒，因為追不起（笑）；尤其如日本收藏家Mr.H帶來的Black Bowmore 1964 First Edition 50%這樣的超級酒款，The Whisky Exchange的網購價達2.4萬英鎊（約24.3萬港元），上屆單杯便需4800元；今屆Mr.H繼續攜Black Bowmore參展，不知會否加價了。同樣有矜貴威士忌參展的是拍賣商Bonhams，他們去屆算是小試牛刀，「老麥」（舊版Macallan）、老波摩（舊版Bowmore）在場內未算是最特別的酒款（對不起，因為太多Port Ellen、Brora等），但他們今年帶上輕井澤！其中的「輕井澤1984單桶 #8173 30年」不知道要多少錢一杯？另外出產余市及宮城峽的Nikka酒廠推出「仙台30年」，也是不太多見的酒款。

「秩父單桶」亞洲難得一見

不過，就算不追逐貴價酒款，也有大量選擇，尤其一大批本地收藏家都公開心頭好；譬如前文提到的HWA，除了會帶來Caol Ila酒廠建立150周年的紀念版作品，還會帶上他們自己包桶、剛剛推出的The Taste of Ignorance；由於這個組織最初是由幾名酒友在家玩蒙瓶試飲比賽而誕生，所以這支IB（Independent Bottler，獨立裝瓶廠）作品包裝上也見心思——酒標以黑色貼紙遮蓋了酒的資料，讓飲者不會先入為主，這也象徵了蒙瓶品飲的特質。

大家也可以到名為Landlord & Friends的參展單位尋寶；這單位由在本地酒界人稱「地主」的Richard Wong「率領」，第二次參展的Richard形容Whisky Now!是香港最瘋狂的一個威士忌愛好者交流聚會，他們也瘋狂到帶來北歐地區選桶的秩父單桶Chichibu 2011 Single Cask for Sweden & Norway（Pinot Noir Wine Cask）, 59.1%、Chichibu 2012 Single Cask for Sweden（New American White Oak）, 62.4%，這不單在香港，甚至在亞洲地區也十分難找。

不得不提另一參展單位The Whisky Library，這家在置地開舖的酒商，於10年前已開始蒐羅不同地方的IB，自己也會代理一些品牌，去屆是供酒最多的單位，一共帶了近80款威士忌參展，我自己也在這攤位流連甚久。今屆他們繼續帶來Douglas Laing、Samaroli及Silver Seal等IB酒款，當中最令人感興趣可能是兩款Port Ellen，一款是34 YO 1982 XOP，另一款則是35 YO 1977 Old and Rare，都是令人垂涎的威士忌。

最後，我也提一提入門酒友，去Whisky Now!有幾個要注意的地方，一是需帶備足夠現金（我上屆非常忍手地只用了3000多元），因為大多參展商沒有信用卡機，附近也沒有提款機。其二，要自己帶備酒杯，因為主辦方不提供（非常罕見卻很有意思的措施）；其三，最好跟三五知己前往，一齊分享便可以試多幾款，如果單獨赴會亦不妨帶一些小樽，因為這個特別的酒展允許賣「分享瓶」，但Richard提醒，千萬不要自行開酒塞聞香，還有自己斟分享瓶。最後，就是理性飲酒，量力而為，一來去到尾聲喝了廿多卅款酒時，味覺確實有點麻木；二來，不要喝醉啊！

■Whisky Now!

日期：2020年1月12日

地點：油塘This Town Needs（TTN）

入場費：$100

查詢：www.facebook.com/WhiskyNow

■ Profile

胡蘇 - 開威士忌酒吧，到現在淺談威士忌的皮毛，目的，只為交流。

文：胡蘇

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com