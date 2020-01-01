People：網絡笑匠東方昇 創作最緊要好玩

除了幕前演出，其實東方昇還包辦節目創作及導演工作，「《國家級任務》至今已做了兩年，共80多集，平均每一至兩個星期推出一集。香港每天都發生很多事，但我只會挑自己有興趣、感到興奮的題材去做，因為我要覺得件事好玩，才會投入去做和做得好」。

愛留意無聊事 偷聽阿伯聊天

說到近期的代表作，可能是他在區議會選舉後與藍絲阿伯激情對話的一集，引來過千網友熱烈留言討論。「這次訪問讓大家了解到，藍絲阿伯的思維邏輯是超出黃絲的想像，即使是支持建制派，受訪者卻說因為覺得非建制會贏，所以投給對方。」即使意見不同，東方昇坦言不會反駁他，因為知道自己不能說服對方。

「從小到大我都喜歡留意無聊事，一般香港人有空會想想如何賺錢，但我會去深水埗偷聽阿伯聊天，所以我懂得跟他們溝通，當他們自吹自擂時，你只管附和，這樣大家便能談得來。」

「好橋不是度出來」 生活中尋靈感

東方昇自言由細到大都喜歡引人發笑，因為這帶給他成功感，只是搞笑點子從何而來？

「好的橋不是度出來，而是要靠生活累積經驗，自己平時最愛留意無聊事，創作時靈感一秒便會彈出來。試過一次，我分享了自己參加和理非遊行的經驗，正常報道都說現場很多人，但我卻說遊行時身邊有人放屁好臭，其實我都是想講現場很多人，只是我以自己最真實和無聊的角度來講件事，這樣便好笑。其實香港有很多人都很搞笑，像連登很多帖文也很好笑，只是自己好彩是做網台，可以讓點子化做創意，拍成短片與大眾分享。」

幕前形象搞笑，私底下他卻自認性格偏靜，「常有人說我黑面，其實我只是在專注思考。自己衣著都較hea，因為不想花時間打扮，多數穿T恤和扯布褲，試過同一款T恤一次過買10件，穿到殘才替換」。

未來目標：拍低成本喜劇

大學畢業後於商業電台做創作，到現在於毛記電視當節目部經理，東方昇入行7年，現在的他還有什麼目標？「這些年來主要都是拍網片，一推出時可能很爆，但內容太水過鴨背，兩三年後無人會記得，所以我想找一些媒體的載體是長時間一點的，電影正是。劇本是喜劇的靈魂，所以我希望可以自己寫自己演。不過，電影的製作成本太高，所以我計劃拍攝一部低成本電影，可較易達成目標。」

文：Sabrina Au

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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