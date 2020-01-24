辣媽CEO：單親媽媽管教難

再來一條二選一，在一個父母日夜爭吵的家庭中成長，還是在一個日哦夜哦的單親家庭中成長，你要是子女，你會如何選擇？

自覺愧對孩子 縱容橫蠻放肆

很遺憾，作為子女的，其實沒有選擇權；更遺憾的，是父母並非存心為難遺禍，無辜牽連子女，要他們承受父母感情失敗的結果。講起來，以我個人的非正式統計結果，很多時夫婦關係破裂以致離婚，孩子大多歸媽媽撫養。有不少單親媽媽面對管教問題，都會向我求救。

導致管教出現嚴重問題的源頭，是因為心中有愧，覺得自己對不起孩子，失去了一個所謂完整的家。就是因為想要補償孩子，所以不管孩子的要求合理不合理，自己各方面能力條件能否配合，幾勉強幾委屈都好，甚至被迫到發瘋都好，結果還是咬牙選擇委屈讓步。結果造成孩子予取予攜，覺得一切理所當然，對母親的辛勞，孩子視若無睹。

本來一個願打一個願捱，清官難審家庭事，幾時輪到我這個塘邊鶴說三道四？但接二連三，不斷有單親媽媽讀者寫信問我，面對子女橫蠻無理的要求，或者行為上的種種偏差，手足無措，不知如何是好時，我真正的勉為其難要講幾句。

付出當是贖罪 子女不懂感恩

一直逃避不願意答，主要原因是自知要講的真話很殘忍，恐怕會令單親媽媽們覺得難受甚至難堪。只不過，如果不找出問題癥結，她們和子女間的矛盾只會愈來愈激烈，對一家人造成的傷害只會更深更難彌補。

一切問題的源頭，是單親媽媽的贖罪心態。有些孩子甚至會鄙視痛恨母親，無法留得住父親。有些自以為偉大的媽媽，明明是爸爸拋妻棄子，為了保護爸爸的形象，故意顧左右而言他，什麼性格不合分開之類的廢話，結果反惹子女的仇恨仇視。我見過最恐怖的個案，那個媽媽簡直有自虐自毁的行為，抱住愧疚的心態對子女。子女認定一切都是應分，是被虧欠的，這種扭曲的關係觀念一旦確立，母親做的一切都只是為了贖罪，子女不會被感動，更加不會懂得感恩。

愛過了頭則變操控

不要以為孩子年紀小不懂事，所以沒原則無底線，毋須買孩子怕。這世界不會有無緣無故的恨，何况明明是至親？其實沒有誰欠了誰？萬般皆是命，半點不由人。逆境中如何自強，如何肩負責任，如何不屈不撓，如何不向命運低頭，單親媽媽們本身，不就是活生生的好榜樣嗎？但又要小心，不能愛過了頭，變成了操控，造成了情感勒索，這只會令大家都活得苦不堪言。

一家人只要有愛，沒有解決不了的問題。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第274期]