教大GPS：標準化與靈活性的距離

標準化評估 埋沒學生潛能

這看似是專業進化的過程，但可悲的是，這令教師走進標準化漩渦。毫無疑問，標準化評估具有正面效益。它為公平原則帶來厚實基礎，讓學生得到客觀評鑑。例如，體育科要求所有學生跑圈，並為未能達標的學生安排額外訓練，提升他們水平。由此看來，標準化有其重要。可是，每個學生都有不同天賦，影響着他們在學科的學習表現。換言之，標準化評估所反映的能力高低，不代表亦未能激發學生特定的潛能。

誠然，在龐大的教育體系下，大多教師都受制於課程（特別是公開考試），能夠為學生調節評估的方式有限。因此，當學生多次在標準化的評估中挫敗，而所有補救方式均無效時，教師或學生就會放棄或被淘汰，這不正代表我們陷入「標準化」的陷阱嗎？

個人化教學方案 終身受用

教師們深明學生學習能力一定有高低，所以照顧標準化評估的受害者（即成績差的學生）時，最重要是為學生提供「選擇」，這亦是教育專業提到的「靈活性」。無可否認，對於準備公開考試，標準化的校內評估是有必要。但有經驗且具備靈活性的教師，會為學生提供不同的課業選擇，讓他們按個人能力選擇課業及考核的難度。然而，教師需要把這種靈活性推廣至課程設計的層面，才能推動全校學生的整全發展。

舉一個例子，不少學校都會為學生製作學習檔案，透過參加不同的活動，令學生有整全的發展。可是，很多學生只視學習檔案為功課，選擇活動前沒有思考個人的發展方向。因此，作為具靈活性的專業教師，可因應學生情况，把學習檔案視為個人化的學習紀錄。教師可在任教科目或推動各科協作，讓教師為學生訂定個人學習方案。學生的目標可能是挑戰個人能力，成績都是按完成度而定，而非單一以難度決定。

無可否認，在社會資源有限的情况下，標準化評估是最直接的方式來決定學生的表現。可是，學生在大學探索學問，又或面對人生困難時，需要的絕非是標準化的應試技巧，而是有挑選自己的勇氣及探索解難的能力。因此，教師需要靈活調適學生的學習進程，以免他們再次失落於學習之中。

文：何振聲（香港教育大學教育政策及領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第274期]