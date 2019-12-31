言語自聊：為何吃到零食吃不到正餐

吞嚥發展遲緩 口肌無力

「起初我以為小希真的不懂咀嚼，但他吃零食不知幾叻，開派對時有很多硬身的零食：蝦條、芝士波、薯條，他一口氣可以吃很多，而且咬得很快。唉，零食就吃幾多都可以，但我煮的肉和菜就一口都不吃。我們試過餓他6、7小時，他都堅決不吞，實在沒他辦法。」媽媽有點生氣又無奈地說。

其實小希的情况並不罕見，是典型的吞嚥發展遲緩。要了解這類小朋友的「揀飲擇食」，家長先要明白食物並不止分為軟硬兩種，而是一個根據食物質地而定的發展階梯，專科餵食的言語治療師行內稱為食物發展階梯（Food hierarchy）（圖）。

就着小希的情况，他停滯於「易咬腍身的食物——單一質地」的階段，因為他的口肌能力只能處理到單一質地而易咬腍身的食物，所以他只吃白飯和小量瓜類。而一般家長以為小朋友偏好零食不吃正餐只是行為問題，其實不然。因為零食除了可口外，大部分都屬於最容易處理的「入口即融的香脆食物」類，就算是薯條，都只是「中等難度」的混合質地易咬腍身類別，既香口好味，又不用什麼口肌能力，所以才這麼吸引小朋友。

家常小菜最考驗吞嚥能力

相反，家長最想小朋友吃的餸菜，偏偏是階梯中最困難，大部分家常小菜都是混合質地，而且是較硬的食物，簡單如薯仔煮排骨、火腿炒蛋等等，都是混合了幾個質地，所以就算把食物剪細，吞嚥發展遲緩的小朋友亦難於處理，所以他們選擇不吃。他們的「揀飲擇食」是有理由的。

至於餵食訓練，我根據小希的口肌能力，選擇混合質地而易咬腍身食物為訓練的開始，再配合口肌咀嚼訓練，經過幾個月努力，小希終於吃到媽媽煮的餸菜了。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

[Happy PaMa 教得樂 第274期]