小學雞媽媽：小學雞的落後教科書

玉婷：新娘子換了一條裙，太漂亮了﹗真像一位公主﹗

媽媽：等一下送客的時候，新娘子會再換一套衣裙的。

玉婷：新郎要不要換衣服？

媽媽：一般都不會，因為「郎才女貌」嘛﹗

21世紀了，課本裏的媽媽告訴女兒，一對新人在囍宴的分工是「郎才」和「女貌」。我家小妮子看了不服氣，打算好歹塗改兩隻字的位置，但環顧班上男孩的樣子，決定作罷。看她覆述時眼仔睩睩，我們捧腹大笑。後來跟朋友說起，有人憶起婚宴勞累，有人爽氣地說「誰說新娘子一定要換幾次衣服？」（湊巧她和我在自己的大日子裏，都大剌剌地只穿了一條裙子），更多人對課文嗤之以鼻。那寥寥幾百字除禮服外，提及吃魚翅亦彷彿行禮如儀，大大的落後於時代。

一課講環保 另一課畫面湧現膠袋

公平地說，孩子的課文並非完全缺乏進步意識。舉例說，要是那一課開宗明義講「世界環境問題」，圖文自然有很高的環保自覺，分析人類各種傷害地球的生活習慣更是娓娓道來。可是與此同時，英文科作業描述同學討論派對分工會買紙杯紙碟、教育電視講精明消費時不斷出現膠袋、各科插圖的醫護人員多是男醫生和女護士……說來瑣碎，像是背景裏的雜音，卻在不知不覺間構成大量的學習內容。

有資深社工朋友曾獲邀審閱小學常識課本，深深明白處理hidden curriculum（隱性課程）的難處。譬如全書必須體現多元價值和綠色生活教育，消除性別、傷健、種族、宗教、家庭形態等定形。除了留心用字，插圖的學校操場也要呈現傷健及少數族裔同學、家庭照不缺單親家庭、涉及宗教的圖片不能只有基督教、中秋節要講綠色生活……「要搞這樣的教材，工夫真的多幾倍」。

成人口裏說不 身體卻很誠實

真箇不易。所以更加覺得，大人必須內化這些價值，真心相信和實踐，方能寫出誠懇地追求進步的教科書。否則課文內容再堂皇，都只能是違心的拼湊，難免舉步維艱，更甚者處處露餡。像社工朋友說：「教科書上說的不只是『大人教細路的事』，而是『大人細路都要學習做好的事』。」包括寫書的人、教書的人、讀書的人……我們互勉之。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第274期]