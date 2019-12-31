君子之道：一份有意義的聖誕禮物

回想第一次在這個專欄曾與大家分享我的初心。我說過，由考慮踏進教育行業成為教師的第一天，便要清楚了解教育工作者的使命，不僅教導學生長知識，還要教他們成為有品德的公民，更要關心他們的心智發展及家庭關係，這與「朝九晚五」的工作不同。成功的教育工作者，無時無刻都需要具備這份初心。

教育使命延伸社會 獲得認同

時間過得很快，我的校長工作已經歷了7個年頭，學校也按着我的初心發展起來，團隊非常齊心。於是，我決定把我的教育使命延伸至社區。今時今日，我們不能只談青年發展，還應該要涵蓋兒童及少年，而培育兒童及青少年發展是一個非常重要的工作，因為他們正正是未來的社會主人翁。

我學校身處的油尖旺社區有一個非常大的特色，就是非華語兒童很多，如何讓本地兒童及家長多接納和欣賞他們，是值得關注的事情。事實上，非華語兒童有很多優秀之處，包括他們的熱情、運動的爆炸力、精湛舞藝及歌藝。我認為，最好安排一次社區共融的活動，讓本地及非華語的學童以一配一小伙伴組合共遊社區，藉着互動及交流，打破隔膜。剛巧我有幸成為油尖旺區青少年發展聯會委員，便把上述計劃提呈給主席，並獲聯會支持大力推動。

1對1遊油尖旺 打破非華語學生隔膜

當天共有兩所本地小學、兩所本地中學，以及兩所非華語小學、兩所非華語中學一起參加，各校共派出10個同學，一配一組成小伙伴，共遊清真寺及志蓮淨苑。大家由起初陌生尷尬到後來互搭肩膀，共同參與比賽和表演，有商有量，更交換聯絡電話，這是非常感動的一刻，因為他們彼此學懂互相接納。

由此可見，我們作為教育工作者，只要肯花心思，設計適合的「場景」給兒童及青少年，他們會有所得着。情景教學真的值得推廣。各位，我們不要放棄任何一刻可以幫助青少年發展的機會，願與大家分享我這份不一樣的聖誕禮物，共勉之。

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第274期]