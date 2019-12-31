親子筆陣．喜閱愛麗絲：以戲劇活化閱讀

創意演活書中角色 發揮多元智能

筆者每個學年都會在校內舉辦「立體圖書演活大賽」，鼓勵學生發揮創意。各班以歌舞、講故事或戲劇的表演方式，演活書中的角色。各班學生組成閱讀戲劇小隊，把書的內容改寫為可供表演的劇本，藉表演分享閱讀過的中外名著。當中的好處不止於給予學生「扮鬼扮馬」的機會，更深化了閱讀過程，增添閱讀樂趣。師生合力製作表演的道具及服飾，以至排練故事，都增進了彼此的感情及歸屬感。每次比賽都非常熱烈，學生演出精彩，師生及家長都非常投入欣賞。

戲劇是多元智能，糅合了文學、音樂、舞蹈、服飾、演技、舞台設計等各種元素的綜合藝術。全校學生透過參與「立體圖書演活大賽」，有助建立多元能力，當中包括下列幾方面：

˙創造能力：改寫故事、創作劇本

˙語文智慧：學習寫劇本和讀台詞，糾正錯誤讀音，提高語言表達和組織能力

˙協作能力：學習與人合作

˙溝通能力：學習表達自己及溝通技巧

˙自我管理：守時、情緒控制

˙解難智慧：解決過程中遇到的問題

˙運動智慧：表演的動作和舞蹈

˙空間智慧：舞台上的走位

˙音樂智慧：為表演配樂或唱歌

˙心靈智慧：從故事中獲得啟發，為孩子提供鍛煉和實踐機會，消除膽怯心理，建立自信

文：董雅詩

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第274期]