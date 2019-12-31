教學有辦法：當自助借書機遇上讀書機器人 新科技帶學生喜閱校園

玩味功能 經過商場靈機一觸

這台在上月才正式啟用的「智‧smart library」自助借書機，瞬間已成為校內最新的人氣「景點」，不單止因其LED霓虹燈招牌夠搶眼，更重要是它本身的功能也玩味十足，自然成為學生們的新寵兒。

這台自助借書機的外形和操作模式，徹頭徹尾都是平日我們在街上見到的自動販賣機，只是它供應的不是飲品、零食、精品，而是孩子的精神食糧。它的誕生和出現，全是大天的「橋王」校長周德輝的搞鬼主意，「說實話，大天算是區內比較受歡迎的學校，學生各方面的能力都有一定的基礎，孩子們也愛閱讀。只是我在想，若能夠再刺激一下，就可以把學生的水平進一步提升，而書本是一個很好的催化劑」。

當周德輝去年尾正在苦思如何讓學生隨時隨地有書可讀時，恰巧經過商場，看到一台自動販賣機後靈機一觸，只要把自動販賣機變成自助借書機，為學生帶來閱讀便利，不就解決到問題嗎？然而，校長天馬行空的想法，卻考起學校的IT主任和圖書館老師。

「如果純粹是想找一台自動販賣機，入代幣就『跌』圖書出來，這個不難，內地網購已經滿足得到，價錢亦不貴，但我們不是想這樣嘛！我們希望這台販賣機能提供數據，追蹤到學生的閱讀歷程，也從中看到整體學生的閱讀習慣，這個便很困難，因為市面上沒有這樣的現成產品。」資訊科技主任謝家毅笑說。

不過，自古成功在嘗試，謝家毅多次碰壁後，最終游說到一間銷售自動販賣機的公司，願意接下這單非一般的生意；亦找到一間軟件開發商，度身編寫一套針對學生外借圖書資料紀錄的軟件。如是者經過各方努力，花了數月時間後，本港學界首台自助借書機終於面世。

自助借書簡單方便 刺激學生閱讀

「智‧smart library」操作非常簡單，學生只需用借書證拍一拍掃描器，然後以按鈕挑選喜歡的圖書，不消幾秒，心水圖書便從借書機中掉下來；同學只要再掃描一次圖書的條碼，借閱手續便完成。整個過程毋須圖書館管理員協助，就如在自動販賣機購買零食、飲品一樣全部自助。學生的借閱資料，會即時傳送到學校的圖書館系統，讓圖書館老師日後統計及運用有關的借閱數據，作閱讀推廣上的策略。

學校花上這麼多人力物力去弄一台自助借書機，無非是想刺激孩子的借書意欲，是故它的擺放位置、開放時段，以至挑選哪些圖書上架，校方也有悉心安排。周德輝表示，學校的中央圖書館設在5樓，低年級的同學需要爬很多層樓梯才能到達，而使用上亦有限制，「雖然圖書館在小息、午息及放學後都開放，但由於地方不大，因此全校30班需要編配好時間輪流使用」。於是，今回他決定把自助借書機放在地下禮堂旁邊，這是學生每天的必經之路，「圖書館」近在咫尺，加上全天候開放，附近又設置還書箱，一條龍配套，借書的動力自然又大一點。

精挑書本讓學生愈讀愈想讀

別小覷這台小小的自助借書機，它可存放近400本圖書，但如何在學校圖書館約16,000本藏書之中，精挑細選400本上架呢？那就要考圖書館老師黎海船的功力了。「首先我要顧及各個年級的程度，所以每類圖書都需要存放一些。同時我亦會盡量選一些系列圖書，目的是『吊』他們胃口，當同學在自助借書機借完一冊後，若再想看其他集數的話，就要來圖書館找。」另外，她還會配合跨學科學習的需要，令孩子做專題研習時，至少可從自助借書機找到書來參考。

扭蛋抽問題 查書找答案換獎品

校長作為「橋王」，點子又怎會只得一台智能借書機呢？他還借助孩子至愛的扭蛋機和機械人作招徠，務求令他們求「書」若渴。「扭蛋機也是今學年新增，放在圖書館內，小朋友先扭蛋，再看書，然後回答問題，答對就有獎品，就是這麼簡單。」說起扭蛋機，周德輝一臉得意。

黎海船補充，扭蛋機一台兩組，一組供初小生玩，另一組則以高小生為對象。扭蛋內藏有書名及問題的字條，小朋友需要找出相應的圖書細閱，然後再回答字條上的問題，答對即可獲贈小禮物，「因為兩組扭蛋機所選取的圖書程度不同，所以鼓勵學生去玩所屬年級的扭蛋機，那就可以增加答對問題的機會率」。

擔任圖書館老師10多年的她不諱言，因着學生閱讀文化的改變，近年同業也絞盡腦汁去鼓勵孩子拿起書本來看，「10多年前的學生很單純，很聽老師說話，老師推介什麼書，儘管很多字，他們也照看如儀；但現在電子產品實在太吸引了，小朋友對文字書的興趣相對減弱。所以，為了把孩子從科技產品中搶回來，大家都用上很多方法，包括近年出版的圖書，也變得愈來愈色彩繽紛、愈來愈多插圖」。

伴讀機器人跟學生做好朋友

周德輝也認同，科技發展固然重要，但書本世界亦是一個大寶藏，應該雙軌並行。所以大天也刻意用上科技去推動閱讀，不單有智能自助借書機，還有兩台購自台灣的伴讀機械人，在圖書館坐鎮。「這是一個閱讀獎勵計劃，學生要達到指定的閱讀數量，才有機會聽『阿喜』（喜閱）和『阿樂』（樂閱）這兩個機械人講故事。」

這兩個伴讀機械人不單可播放一系列英普的經典童話故事，還懂得跟小朋友互動。謝家毅解釋：「這兩個機械人結合了人工智能的技術，能夠跟學生對答互動，亦有表情、肢體動作，可以前後踱步，配合故事劇情。」

黎海船笑言，自從去年圖書館添置了兩個伴讀機械人，大大刺激人流。「學生常嚷着要來探『阿喜』和『阿樂』，當他們猶如好朋友。而為了取得聽『阿喜』和『阿樂』講故事的入場券，大家更積極借書。現在逢周五午息時，它們都會跟小朋友見面，每次10個名額總是爆滿！」

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第274期]