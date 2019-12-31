童繪遊樂場：石頭畫的好朋友

顏料：

塑膠彩／acrylic（又稱丙烯或壓克力）可用水或專用稀釋劑來調稀濃度，顏料乾後不再溶於水，色澤不易減褪，易於保存。大家也可以用廣告彩，這是高小視藝課時經常使用的顏料，其特性是溶於水，故保存成品要小心一點。

畫筆：

用作勾畫線條的畫筆，建議質量要好一點，其他不用太講究。市面上有專為繪畫塑膠彩的套裝畫筆，大家可考慮以這個為主，再配合以其他散裝為副。

調色盤：

塑膠彩乾涸後很難清理，建議在調色盤上鋪一塊薄膠片，用後整塊移除便可。市面上亦有用紙張合成的調色盤，像日曆般逐張撕下。

不如親手畫一塊石頭，例如試畫今期大熱的動畫人物「小白」，當作新年禮物，送給好朋友。

文、繪圖︰視藝老師 Miss Rita

■繪畫Q&A

Sara Wong：

石頭砌成一幅牆壁，在上面作畫，算不算是石頭畫？

答：

相信很多朋友都會覺得，在獨立一塊石頭上作畫才可稱為「石頭畫」，但我認為藝術不應有太多規限和導向，隨心展現所想，拋開不必要的框架，方能成就別具個性的美妙作品。我在韓國旅遊時遇上石頭畫，藝術源自生活，就是這麼簡單，簡單地令生活明亮起來。

[Happy PaMa 教得樂 第274期]