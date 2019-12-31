文化園地：勇敢正直繪本 讀出正義能量

文︰許朝茵

想培養孩子成為正直的人，Life Reading繪本館繪本閱讀講師王淑蕙（Apple）建議家長和小朋友邊看繪本，邊討論故事內容，啟發孩子思考品德的問題；若內容觸動小人兒心靈，更可令他們留下深刻印象，從而慢慢改變他們的行為。想成為正直的人，勇敢是不可或缺的元素，她推介心水繪本《勇敢小火車：卡爾的特別任務》。

故事主人翁是藍色的小火車卡爾，他和媽媽在火車貨運站工作。這天聖誕老人準備要送出「勇氣禮物」，給特別有勇敢的小朋友。原先火車媽媽接受這個神聖任務，但她突然出現故障，發動不了，大家也焦急無助。小火車卡爾見狀，自告奮勇代替媽媽接受這個任務。不過，卡爾平常只在鎮上送貨，從沒出過遠門，今次送貨路途不單遙遠，沿途更經過黑森林，雖然卡爾很害怕，但他仍會努力去完成任務。

想鼓勵孩子勇敢面對挑戰，Apple另外推介繪本《我直直走直直走》。故事主角小男孩有天接到祖母的電話，要他獨自到祖母家，起初他有些擔心，但祖母說只要由家門前的路，一直走便會到。男孩唯有聽從祖母的話往前走，可是路上遇到不少的障礙，例如要穿過林地及溪流，幸好他也逐一克服，順利到達祖母的家。

爭取權利 改變世界

勇於爭取自己權利，亦是正直的表現之一。Apple認為擁有自由並非是理所當然，她推介另一本心水繪本《自由之路──黑人摩西海莉．塔布曼的故事》，讓孩子了解黑奴爭取自由的情况。故事女主角是出生於奴隸家庭的海莉．塔布曼，在一個夏天的晚上，她聽到上帝的說話，因而離開丈夫和家人去逃亡，一路上塔布曼傾聽上帝的指引，悄悄穿越樹林，幾經辛苦終於奔向北方，逃出奴隸生活獲得自由。不過，她沒有忘記其他奴隸，因而來回19次，協助其他黑奴投向自由。

Apple補充指追求公義，成為正直的人，並非是強人專利，就算是嬌弱女生也可以爭取。正如《年紀最小的班級裡，個子最小的女孩》，女主角小莎莉是班內年紀最小及個子最小的女孩，在校內並不起眼，但她卻注意到很多可怕的事，例如有同學在玩滑梯時被推下去，最終按捺不住要在眾人前發聲。起初，沒有太多人理會她，可是慢慢愈來愈多同學舉起一隻手，支持小莎莉。因為她，世界得以改變。

■好書推介

《勇敢小火車：卡爾的特別任務》

作者／繪者：賴馬

出版社：親子天下

《我直直走直直走》

作者：馬格麗特．懷茲．布朗、坪井郁美

繪者：林明子

譯者：鄭明進

出版社：青林

《自由之路──黑人摩西海莉．塔布曼的故事》

作者：卡蘿．波士頓．惠特福德

繪者：卡狄爾．尼爾森

譯者：劉清彥

出版社：道聲

《年紀最小的班級裡，個子最小的女孩》

作者：賈斯丁．羅伯茲

繪者：克里斯汀．羅賓遜

譯者：柯倩華

出版社：維京

[Happy PaMa 教得樂 第274期]