迎接新年：小人兒鴻「圖」迎2020

■專家的話

新年目標一個起兩個止 跟孩子商討訂立

來到新一年，很多家長都鼓勵孩子訂下新年大計，聖公會聖基道兒童院服務總監陳香君也認同，新年是訂立目標的好時機，「因為新年、生日或開學等日子，可說是一個分水嶺，孩子會覺得自己長大一歲『大個仔』，有較大的推動力實踐計劃，成功機會也會高一些」。

她建議，父母可預早和小孩討論目標，例如想鼓勵他們晚上回自己房間睡覺，可以說：「你大了一歲，而且你的房間裝潢得很靚，想不想回去睡？一個人睡覺可以予人『大個仔』的感覺。」最好預留約一個月時間溝通，讓小朋友有足夠時間思考，了解這些目標帶來的好處及重要，從而加強決心實行。

製作「協議書」提醒實行

其次，爸媽不應單方面為子女規劃目標，由討論至落實的過程都要讓孩子一起參與，增加他們的投入度。不過，目標數量宜少不宜多，最理想是一個，最多兩個，否則訂立太多，便難以逐一實行。

「如果小朋友真的有很多願望，家長可代為找出可行度最高，以及在他們能力範圍內的一個。所訂的目標亦要清晰明確，例如每星期看一本書。」陳香君說。

當訂下目標後，爸媽可以和子女一起製作「協議書」，不妨在協議書上畫上孩子喜歡的卡通角色，然後親子雙方簽名，貼在家中當眼位置，那就可以隨時提醒孩子。

落實新年目標後，當然要積極進行，不想子女的願望淪為「空口說白話」，陳香君送給家長以下四大貼士：

(1) 定期檢討：

爸媽要和子女定期檢討進度，也順道提醒孩子要實行大計，否則容易不了了之。

(2) 全家訂目標：

鼓勵一家人齊齊訂下新年願望，之後可一起定期檢討，互相勉勵。

(3) 設立獎勵計劃：

當子女達到一定的進度後，可獲得一些獎勵，這些獎勵未必是花錢買的禮物，可以是讓他決定晚餐的甜品款式，當一家人享用時更可齊聲稱讚孩子，增加小朋友的成就感。若孩子進度理想，更可為小人兒舉行頒獎儀式，如在家庭聚會中向他頒出小禮物，推動孩子積極達成目標。

(4) 父母身教：

家長要配合孩子的計劃，如孩子立定要減少打機時間，爸媽要抽多些時間陪孩子，更不可以在他們面前玩，否則變相是引誘小朋友一起打機。

文：許朝茵、沈雅詩、顏燕雯

圖：受訪者提供

[Happy PaMa 教得樂 第274期]