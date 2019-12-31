垂直跑跑手楊鎧駿 換條跑道 低谷衝上光明天空

也許每個小孩子長大，都總會學習各種的興趣班，楊鎧駿亦不例外，自小便被父母安排涉獵文藝或運動範疇，學過小提琴和跑步。偏偏他對學術毫無興趣，問他害怕讀什麼科目，他立馬笑着揶揄自己：「我科科都驚！你叫我坐喺度睇書，唔得㗎！咁我覺得自己幾鍾意跑步，同隊友一齊跑有啲成績，感覺有點成就感，就決定繼續試下跑囉。」

中一獲學校挑選為田徑隊成員，主攻中長跑，中三他正式拜師香港長跑紀錄保持者陳家豪，接受系統訓練，出戰學界田徑賽均名列前茅。升上高中，他每天練跑，但家人反而略有擔憂，「當時每晚7點半開始，跟教練操兩三個鐘，返到屋企食飯、冲涼都12點。媽咪就成日問『去咗邊』、『練跑要咁耐㗎咩』、『去咗玩咋？』佢哋都好好奇我係真跑定搵藉口玩」。雖然家人當時不太鼓勵他把時間投資在跑步上，但在教練鼓勵下，加上對自己興趣的肯定，終於嘗試進入艱苦的長跑生涯，「我跑步唔係好叻，但都唔差，嗰陣除咗跑步無其他目標，就決定試下！」

練到嘔無成績 一度「避世」

聽着覺得一切很理所當然，但對於一個15歲的小伙子而言，這段路程遠比想像辛苦。長跑除了日常練習，還要加插「短衝刺」、「間歇跑」等講究爆發力的訓練，提升體能和肌力，還有游泳操練。起初試了密集式訓練兩個月，他始醒覺「中伏」：「平時要10個200米、10個400米、5個1km咁練，中間休息時間短跑運動員可能唞10分鐘，我哋半分鐘都無又要跑，同我憧憬嘅好唔同。」試過太辛苦，跑到反胃，當下令他倍感灰心。「最誇張chur到太勁，成個人去到臨界點，跑到真係嘔！畢生難忘！」

踏入高中，楊鎧駿入選香港學界代表隊，參加學界埠際越野賽等，但成績不算出眾；加上訓練比想像的落差太大，感覺熱情耗盡，萌生放棄的念頭。更甚的是，他試過於灣仔運動場參加田徑系列賽時，因比賽中「爆偈」而中途離場，教練亦意識到他漸漸頹廢的狀態，「跑跑下真係覺得太辛苦，就走咗唔知去邊唞下，其他隊友都搵唔到我。返到去，平時教練好兇，但嗰次佢無鬧我，淨係問我做咩唔肯頂埋佢」。當時教練拋出一句說話，令他至今一直記住。「你放棄得一次，就會有第二次。」記者問他有無後悔，他第一個回應是，「無……（停頓）其實都有！如果跑埋段路咪好」。他開始反問自己是否太容易放棄，恍然大悟自己差點放棄最熱愛的興趣，於是改變態度重拾練跑，只是這次不再時刻「去得太盡」，而是調節恆常練習，放慢一點腳步。

跑樓梯易受對手影響 集中力大考驗

重投跑步訓練，但長跑成績平平，於是5年前他決定參與「新地公益垂直跑——勇闖香港ICC」垂直跑，感受不同的訓練模式。「垂直跑講求的意志力大好多，長跑時5km中段之後就捱耐力，但跑樓梯你跑10層已經好攰。」距離從地面向上延伸，難度愈上愈高，更重要是堅定意志力。「當你見到個個人係你隔籬跑步，好快就會有心理壓力，所以一定唔急得，同自己講留前鬥後，說不定可以追番對方呢！」小伙子亦開始調節心態，訓練自己集中力，別輕易受人影響。

翌年，楊鎧駿以14分20秒奪得個人賽全場男子組總冠軍，其後代表香港到巴黎、大阪、悉尼等地參與垂直馬拉松世界巡迴賽。被問到跑進國際領域，會否擔心能力未夠，他淡言：「一向都知世界很大，啲『大哥哥』真係另一個level，自知唔夠能力，志在參與啦。」結果他於悉尼站排名第二，成績遠比想像好。同時，他亦開始涉獵3000米障礙賽等其他項目，又入選香港隊參加「香港城市田徑錦標賽」，在垂直跑及長跑雙線發展。

2018年他再度挑戰垂直跑，於香港奪得公開組隊際接力賽冠軍及個人賽全場男子組總冠軍，並再獲新地贊助參與2019年「垂直馬拉松世界巡迴賽」外地賽事。他謙虛解釋，「因為條樓梯窄到得一個身位，選手分開跑，無其他人騷擾，自己跑的話精神集中好多」。除此之外，他說垂直跑亦有一大好處，由於比賽用的建築多數鋪滿玻璃窗，可以欣賞出乎意料的風景，「尤其期待登頂一刻，望到整個城市景，好靚！」抱着登頂的決心，令他更有衝勁完成賽事。從地面升至半空，與長跑絲毫不一樣的賽道，卻令他明白最重要不是與他人比較，而是自己，「好似平時輕鬆跑，我都鍾意聽自己想聽的歌去跑，同自己比賽」。他深知，唯有繼續一步一擂台，挑戰自己才得以升往更高的層次。

垂直跑心得 凡事按自己步伐

正當在垂直跑攀上高峰，2019年他於10月比賽後因膝頭受傷需暫停訓練。21歲的他開始進入成人組的「大世界」，難度倍增。但對運動員而言，暫停練習比起辛苦來得更折磨。眼看隊友日益進步，自己停滯不前，他帶點黯然說道，「都好灰㗎。（有無妒忌其他人有得跑？）咁又無，不過會自己一個收埋唔開心就梗㗎啦」。有苦自己知，他形容現階段無疑是跑步生涯「第二個樽頸位」：「見到其他隊友追求更好PB（個人最佳成績）都會羨慕，自己都好想再試，但無辦法，唯有正面地和自己講當休息，自己想清楚究竟想要乜。」年紀輕輕，吐出這雲淡風輕的說話絲毫不容易，尤其在比較的壓力下，他覺得暫時休息未嘗不是好事。「好番之後最大的目標，是想參加2021世界大學生運動會，但狀態跟標準仍然有好大距離，休息之後要再追番，但我有動力去追。」垂直跑未必是自己本身的目標，但他卻領悟出垂直跑的心得──凡事按着自己步伐，正如他的運動生涯一樣，每個人都有他的時間表，急不得。

值得慶幸的是，縱然是暫休階段，家人、朋友和隊友一直沒有放棄他，「我室友有次見我攤在牀上，笑我『做乜咁頹』。他都是玩運動的，想鼓勵我其實『得嘅』。」他亦一直緊記教練多年以來的教誨：「唔堅持去練永遠唔會有進步」。為了令自己趕上進度，他的目標只有一個，繼續衝。因為對他而言，運動除了是最熱愛的項目，更難得可以當成職業，值得感恩。他凝望眼前的運動場，「其實我覺得自己算幸運啦」。多少人尋尋覓覓都未找到屬於自己的夢想，他卻一早找到，只差堅持這一步。即使休養期間，他仍然預備隨時復跑，因為他堅信，很快就會再有機會踏上賽道，為一直堅持的初衷努力奮鬥。

■給香港的話

「跑步是一項不斷遇到樽頸位，然後靠意志力和堅持跨過的運動，但捱過了就能愈來愈好，跑出前路。」

■Profile

楊鎧駿 - 中一開始接觸跑步，已獲學校挑選為田徑隊成員，主攻中長跑距離（1500米及10公里）。中三時拜師長跑好手陳家豪，在學校所屬的大埔及北區學界越野賽，田徑的中長距離項目都穩列前茅。中六時入選香港學界代表隊，參加過學界埠際越野賽。5年前首次涉足垂直跑，2015年以14分20秒贏得「新地公益垂直跑———勇闖香港ICC」個人賽全場男子組總冠軍。其後代表香港到外地作賽，更在垂直馬拉松世界巡迴賽悉尼站取得第2名的佳績。2017年加入香港田徑隊，現於香港浸會大學修讀體育及康樂管理。

文：尹青

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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