關心香港地 知沙識泥

地質、風化程度、氣候環境的差異，都是影響土壤的關鍵因素。香港泥土普遍含豐富鐵質，大多呈不同深淺程度的橙、紅、黃色，不同顏色代表鐵質處於不同氧化階段。然而泥土從何來？「如煮餸一樣，先要有食材。」香港浸會大學生物系助理講師羅文雪（Michelle）表示，岩石就是那份「食材」。泥土由岩石風化而來，怎樣的母岩（parent rock）就孕育怎樣的泥土。

大帽山火山岩 獅子山花崗岩

香港地質主要由「火山岩」及「花崗岩」組成，它們便是孕育出本港土壤的母岩。當中以火山岩分佈最廣，遍及香港不同區域。Michelle解釋，火山岩，顧名思義即是火山的岩石，「香港在許多億年前曾擁有大量活火山，例如大帽山一帶的岩石都屬於火山岩」。後來因地殼移動，火山沒有了，火山岩卻保留下來。花崗岩則主要在九龍及港島一帶，當中象徵香港精神的獅子山便由花崗岩組成。

Michelle解釋泥土形成過程：「母岩只要暴露於空氣之中，就會被風化，試幻想一個大石頭慢慢變成碎塊碎石，然後成為極小的顆粒，形成土壤。顆粒直徑小於2毫米的都定義為泥土，故此沙灘的沙粒都屬於泥土的一種。」泥土擁有一定厚度，由不同物質的土層，層層相疊而成。最頂層乃有機物層O layer，由動物屍體、植物殘渣分解而成的物質組成，屬最肥沃的一層；次一層為A layer，有機物及礦物成分都較少，因礦物大都被雨水冲刷至下一層B layer，所以B layer乃礦物成分最高的一層，最底一層為母岩。Michelle表示，土壤需擁有至少O、A、B、母岩共4層，才屬發展成熟，土層愈複雜土壤愈成熟，養分亦愈多。

外來黃花沙有機物不足太疏水

香港市區擁有不同類型的泥土，當中有人工施加的外來土壤，亦有本地天然育成的。平日行人道種植樹木的泥土，乃人工施加的黃花沙，「黃花沙屬花崗岩的風化物，其中一個來源是從內地購入，因為價錢便宜，但問題是有機物不夠和太疏水，考驗植物生命力」。下雨時，本港利用天然泥土種植的草地、大球場，常會積水變水窪，乃因本港氣候其實不宜種草，「香港雨水多，但種植草地的泥土疏水度不足，一落雨就水浸，草根浸得多就會爛」。而市區公園的泥土，一部分為人工施加，一部分則保留了本港多年來天然育成的土壤。「當中人工施加的泥土，通常為了節省成本，會採用黃花沙混合園藝種植的培植土。」Michelle說。

樂富公園天然土 偏乾顆粒大

訪問當日，她特意帶我們到能遙望獅子山的樂富公園，「這裏由山坡改建而成，所以園內的泥土都屬天然。這亦是本港市區的有趣之處，身處市區都會找到林地（forest patch），可能是城市發展時沒有處理到」。她指公園的花崗岩泥土，呈灰白色，質地偏乾、顆粒大，「愈深色表示泥土愈肥沃，一看這泥土顏色就知有機物不足夠」。

原本偏向淺色的岩石風化物，混和有機物，與雨水產生化學作用後會呈現不同深淺程度的棕色。泥炭土（peat soil）乃全世界最肥沃的土壤，呈深黑色。Michelle表示，「泥炭」屬於沉積物的一種，當泥中的有機物沒有被分解，沉積物累積成一定厚度時便會形成泥炭層，慢慢發展成泥炭土。它並非存在於枝葉繁盛的亞馬遜森林，而是在溫帶地區即歐洲、美洲一帶，她解釋，「熱帶及亞熱帶的植物豐盛，養分都儲存在植物中，泥土反而養分不多；相反溫帶氣候又凍又乾，植物數量相對較少，令不少養分都留在泥土中。你見園藝店售賣的黑色泥，其實就是泥炭土」。此外，泥土是地球三大碳儲存庫（carbon sink）之一，能封鎖碳元素，延緩溫室效應，特別是擁有大量有機物的泥炭土，「泥中的有機物愈多，碳含量愈高。大家擔憂的是，如果溫帶地區許多冰封地均融化，暴露大量泥炭土，碳排放便會增加，加劇溫室效應」。

土壤愈黑愈肥沃 愈燒愈瘦

土壤孕育萬物，本港有逾4000種動植物賴以為家，然而火災對土壤有害無利，Michelle 提醒大家愛惜郊野，特別勿在登山時留下火種。另亦有許多農民在耕種時會為土壤燃燒乾草，冀讓土壤更肥沃，其實正正弄巧反拙，她解釋：「乾草也是有機物之一，其灰燼能讓土壤短期內多了有機物，但同時這些灰燼的風化速度較其他有機物快，不久便會被雨水及風帶離土壤，變相土壤並沒有更肥沃。而且燃燒後的土壤偏酸性，不利植物生長，泥中的微生物及動物亦因為高溫而死亡 ，土壤中的生態被破壞，長遠而言土壤變得更貧瘠。」

文：歐慧兒

編輯：林曉慧

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