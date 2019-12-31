知多啲：天災戰禍失散 紅十字會免費尋親

聯絡出世醫院 「送帖」屬線索

譚佩詩分享一個案，尋親者是一名約60歲女士，年幼時被領養後帶到庵堂撫養。尋親者知道生母的名字，十多歲時曾經相見，但自此沒再見面。「尋親者向我們求助後，10年來亦找不到母親。後來，她在一次會方舉辦的傳媒活動中分享經歷，當報道刊出後，會方收到一名市民查詢，說其認識一名年近90歲老婦和尋親者的母親相似。」經調查後，發現老婦和尋親者母親的背景有近八成相像，然而名字稍有不同，後來兩人都願意接受DNA測試，結果近99%脗合，終於成功團聚。「10年來，這名尋親者不斷把新發現的資料交給我們跟進，而求助人的積極和努力也可提高成功率。」她說求助人在尋親過程中會有情緒波動，特別是準備和親人相認前，會方會給予適當安慰。

棄養子女欲尋回 未必受理

譚佩詩補充，香港紅十字會提供的尋親服務成功率約35%，目前正處理約百多宗個案。服務雖屬免費，但求助人需合乎某些條件，例如因天災、戰禍及其他特殊原因而失散（非為家庭問題、法律訴訟及商業利益），求助人尋找的是直系親屬，如親父母、子女、兄弟姐妹及合法配偶，而雙方至少一方在香港居住等。若是父母把年幼的親生子女送給別人，當自己年老後想尋找他們，這類個案未必受理。「因子女一旦獲悉自己的身世，可能會晴天霹靂。」她說香港紅十字會輸血中心是由醫院管理局管轄，尋人工作並不會使用血庫資料。「香港紅十字會網站上會刊登尋人啟事，而世界各地的紅十字會亦會交流資訊，協助求助者和親人團聚。」

■香港紅十字會社區關懷服務部

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