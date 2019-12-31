2019飲食回顧 餐桌上表態

無論大氣候是晴是雨，飲食界向來多報喜、少報憂。但回望2019年，本土飲食界一反常態，悲喜參半，甚至與時局扯上關係，出現緊張氣氛，或者可以說敵我之分的局面。在2019年最後一天，讓我們回顧今年本土飲食界的二三事。

黃色經濟圈興起 同路人排隊「懲罰」

一場反對《逃犯條例》修訂草案運動引發軒然大波，連飲食界亦捲入漩渦，並出現了一個新名詞——黃色經濟圈。

黃色經濟圈從8月開始出現，最初有小店因表態支持反修例運動、反警暴而被視為「黃店」，遭受滋擾、杯葛，甚至破壞，經營壓力倍增，有支持者知道後呼籲同路人到店消費以示支持，加上各社交平台出現同路人分享的支持單，以及網民打游擊式發起的感謝日，令黃色經濟圈逐漸成形。經濟圈由最初的食肆，擴大至髮型屋、服裝店和各式零售小店；由社交平台，擴大至「和你Eat」、「和你Pay」、「WhatsGap」等手機程式，的確令人意想不到。

五大素材 熬濃郁番茄湯

深水埗的「番茄師兄」是其中一間走得較前的黃色小店，店長李志良（Matthew）說：「自己本來不關心政治，反修例運動亦不太留意，連示威遊行也沒有參與，但7‧21元朗襲擊成了轉捩點，令我開始醒覺，並在社交平台表達自己的想法。」在其店的社交網頁上發表一句「香港人加油」，立時令番茄師兄成為黃色小店，Matthew在8月初為香港人打氣，免費送出下午茶餐，「當時反應未算太大，客人是老街坊為主」。大膽表態不怕被滋擾嗎？Matthew不諱言當時沒想過後果，後來收過電話滋擾、facebook留惡言等。

番茄師兄在社交平台中，經常出現「黃到發光」的文宣，最令人印象深刻的是「五大素材，缺一不可」，五大「素材」便是店中番茄湯所用的湯料——番茄、洋葱、西芹、牛腩及牛骨，簡單說出招牌食物的重點，亦借力支持「五大訴求，缺一不可」，這個表態，加上客人的互動、傳媒的報道，令小店漸見人龍，直至記者採訪當天顧客仍然絡繹不絕。

這個招牌番茄湯底，Matthew每天早上7時便要親手炮製，「用超過100斤番茄、80斤牛骨，再加牛腩、牛尾、洋葱、西芹等熬足6小時，每口湯都帶橙紅色調，濃濃的茄香不過甜或過酸，濃稠的湯汁伴着茄蓉緊緊裹着麵條，即使非茄迷也會愛上。招牌滑一滑番茄濃湯麵，以矜貴的騸牯牛入饌，騸牯牛來自山東，1歲大時被閹割，再飼養5年後才屠宰，肉嫩又帶脂肪，Matthew更選擇軟腍的牛柳部分，配上滑蛋，用料十足，喝完整碗湯也不口渴。店中還每天特別炮製檸檬雪梨露，清新又潤喉。

小店互助 「記憶永遠不滅」

他更利用餐廳的社交平台推出「良心小店懲罰系列」，到其他黃店用餐寫食評，「以前也會去小店，最近多去一些相同理念的黃色小店……以前食店各有各做，因為黃色經濟圈的關係，現在店與店之間的關係親密了，最重要這是一個最和平的反抗手段。

有人認為黃色經濟圈是一場災難，Matthew則認為它催生了消失已久的人情味。「現在黃店會互相合作，客人亦想支持黃店，有種守望相助的感覺。以往餐飲及零售業被大集團壟斷，本地經濟亦太依靠自由行，我相信黃色經濟圈會淘汰部分藥房、化妝品店，店舖租金下調，小商店的生存空間得到改善，營商生態回復較正常狀態。」對於未來發展，Matthew看法樂觀，「運動始終有完結的一日，隨着時間流逝，力量、熱情自然減退，生意回落，但我好相信記憶是永遠不會磨滅」。

■ Info

番茄師兄

地址：深水埗基隆街255號地下

查詢：9462 1567

文：區佩嫦

統籌/陳詠詩

編輯/梁小玲

美術/Edwin

電郵/feature@mingpao.com