長者興趣 毋須設限飲茶耍太極

老人家划龍舟 得唔得？試咗先！

他認為銀髮族學電競，在學習戰略、人際溝通較有優勢；稍欠缺的是對電腦基本操作的認識。「他們很自律，回家會乖乖練習。即使開始時欠缺興趣，他們都會嘗試多玩幾次，才決定是否適合自己，不會過早放棄。」他又覺得，帶領長者嘗試貼近潮流的新活動，社褔界責無旁貸。「長者們未必會自動提出『我想學電競，我想學智能手機』，所以我們要踏出第一步。電競只是一個媒介，如Carrie所講，當小學生都留意到原來長者也喜歡打機的，那大家計劃家庭活動時，可以多些想法，不止是飲茶行街、耍太極。」年輕人搞活動時可由自己興趣出發，如興趣在打機，那就主動去教長者們。「我們鼓勵年輕人跟老友記分享自己的興趣，不用規限對長者的想像：他們就只有太極、字畫一類活動。如你的興趣是打籃球就跟他們一起打籃球，甚至划龍舟也可以！不用太早設限，如『老人家不夠體力』等，先組一隊『長者龍舟隊』吧。之後有什麼困難或需要輔助，再想辦法解決。其實電競都啱長者的話，沒什麼活動他們是無法參加的。」