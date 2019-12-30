化療手術未必傷胎 孕婦患癌有得醫

瑪麗醫院在2008至2018年間共錄得22宗孕婦患癌個案，當中最常見是乳癌，佔33%；其次包括卵巢癌、子宮頸癌等。準媽媽得悉患癌，往往陷於兩難，既擔心癌症治療影響胎兒，又怕延遲治療令病情惡化。手術、化療、電療會否影響胎兒健康？是否要終止懷孕？

根據瑪麗醫院婦產科的統計資料，2008至2018年間，醫院有22宗懷孕期癌症個案，佔同期孕婦0.054%。當中較常見癌症是：乳癌（33%）、卵巢癌（19%）、子宮頸癌（9%）、鼻咽癌（9%）；還有其他癌症，包括淋巴癌、血癌、肺癌、胰臟癌、腸癌、甲狀腺癌。

乳癌最常見 多切除腫瘤再化療

瑪麗醫院婦產科副顧問醫生黎詠詩表示，準媽媽一聽到患癌，想保住胎兒，但又怕治療影響胎兒，驚惶失措；其實因應懷孕時間、癌症種類和期數，有不同治療選擇，大部分既能控制癌症，又能保住胎兒。她指出，上述22宗個案中，3人終止懷孕；其餘19人都成功分娩，當中10人早產（5宗為配合治療計劃而早產），5個媽媽最終死於癌症。沒有嬰兒出現嚴重併發症，只有3個嬰兒生長遲緩，即輕微輕磅。

以最常見的乳癌為例，孕婦摸到乳房有硬塊，會轉介乳腺外科抽針確診，視乎腫瘤大小，再決定治療方案。一般會先用手術切除腫瘤，全身麻醉手術對孕婦和胎兒都安全，加上乳房手術遠離腹腔，不影響胎兒。手術後視乎術後細胞報告，再安排化療，但懷孕期間不能接受電療。

懷孕12周內、分娩兩周前 不宜化療

在懷孕10、20、30周時確診乳癌，治療情况大不同。黎詠詩舉例，去年有一個懷孕10幾周孕婦確診早期乳癌，隨即安排手術切除腫瘤，再接受6針化療，每隔3周一針，整個療程在懷孕期完成；另一名孕婦在24周確診，接受手術後，約30周開始第一針化療，待分娩後才繼續餘下化療；若是懷孕超過30周的孕婦，可能待分娩後才開始化療。

黎解釋，化療時機取決於懷孕周數，不宜過早或太遲。懷孕首12周內，胎兒仍在成形，化療藥物有可能引致畸胎，因此需待懷孕12周後才開始化療。另外，由於化療後病人抵抗力下降，可能出現貧血，以及影響血小板和凝血功能，故亦不建議化療後兩周內分娩。

孕婦不適合接受電療

然而，若癌症發生在腹腔，手術就要小心考量。以卵巢癌為例，如需要手術切除腫瘤，最理想是在懷孕14至16周進行，「因為手術在腹腔，孕期太早胎兒未穩定，或會增流產風險；但超過20周，胎兒又太大，增加手術難度」。因此醫生需要與孕婦討論，衡量手術對胎兒風險，以及延後手術對孕婦的風險。

孕婦患上子宮頸癌的話，則未必保得住胎兒。黎詠詩表示，對付早期子宮頸癌，化療作用不大，主要是手術和電療。但懷孕期不建議電療，因電療涉及較大劑量輻射，有損胎兒健康，存流產、畸胎、生長遲緩、影響腦部發展等風險。切除子宮頸手術亦有流產風險，因此若孕婦的懷孕周期較早，即約10多周，醫生會建議孕婦人工流產，「如果孕婦屬於早期懷孕，醫生會跟病人商討人工流產。但若懷孕周數較後，則要視乎情况，會考慮讓孕婦提早分娩，再展開治療」。

30周確診胰臟癌 提早分娩再治療

若遇上預後較差的癌症，或會安排提早分娩。黎詠詩舉出其中一個案，孕婦在懷孕中期出現背痛，約30周確診胰臟癌，而且腫瘤較大，婦產科、外科、腫瘤科、兒科醫生及家人討論後，安排媽媽在32周分娩，讓胎兒出世後，媽媽盡早接受治療。不過，這名媽媽在分娩後半年離世。

準媽媽面對癌症，身心承受巨大壓力。黎詠詩表示，處理孕婦患癌個案時，治療團隊需由不同醫護專業組成，醫生亦與患者及家屬多溝通，詳細解說不同治療的優劣。因為治療決定不但影響孕婦及胎兒，亦影響丈夫及家人，因此醫護人員照顧孕婦時，亦需與家屬多溝通。「有一點好重要，就是要考慮丈夫的處境，因為作為伴侶，不但需要照顧患病孕婦及初生嬰兒，甚至需要有心理準備，若太太不幸離世，便只剩下自己及嬰兒。以上這些話題，都應該在治療開始前，或考慮應否人工流產時談及。」

文：鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com