抑鬱少年遇上全能媽隱者爸

李太是家庭主婦，其夫從事公務員工作多年，二人關係十分疏離，缺乏溝通。李太認為丈夫對阿泉缺乏關心，但當丈夫想表達意見時，李太又會否定他的想法，令丈夫覺得自己在家中沒有地位，慢慢地，他變得沉默，成為家中的「隱者」。反之，李太獨自承擔教育兒子的責任，變得更事事關心，對阿泉保護和照顧得無微不至，經常叮囑兒子只需讀好書，其他事情都不用操心。李太忙於照顧家庭，甚少與親友聯絡，兒子成為她的傾訴對象。她經常向阿泉吐苦水，數算對丈夫的不滿，阿泉眼看父母關係變差感到無能為力。李太亦沒有察覺到，她的「傾訴」增加了兒子對父親的反感，令父子關係漸漸疏遠。

中四兒拒上學近半年

自阿泉升上中四後，李太對兒子的學習情况愈來愈擔心，凡事過問，更訂立了溫習時間表並每日督促兒子完成。由於擔心兒子上學情况，她經常WhatsApp或致電聯絡他，偶爾甚至到學校操場及補習社外面觀望。阿泉性格內向，在學校較難找到同學為伴，很難融入同學圈子，在學校經常有孤單感。另一方面，面對文憑試的壓力，他經常有不知如何應付的無力感，但又不敢告訴父母，特別是對他寄予期望的母親，只能偷偷躲在房間哭。阿泉每次交功課及考試前都表現得很焦慮不安，上課無法集中精神，開始以不同藉口逃避上學。在莫名壓力和缺乏情緒支援下，他愈來愈不喜歡上學，情緒低落甚至對很多事情都失去興趣，很容易疲倦無力，連出門的動力也沒有。看見兒子的轉變，李太很焦慮和擔心，終於在朋友的介紹下找到社工幫忙，並轉介至精神科醫生接受治療。經醫生診斷，阿泉確診患上抑鬱症。

社工第一次與李太和阿泉會面時，李太一直主導談話過程，甚至當社工問及兒子對上學的感受和困難時，她亦搶着回應，阿泉則陷於沉默。李太講到自己的各種付出時很傷心，不解為何自己付出那麼多，都不能維繫好這個家，並埋怨丈夫袖手旁觀，導致兒子情况毫無好轉。阿泉面對時而激動，時而悲傷的母親，無奈地哭泣，又怪責自己沒有用。李太聽見兒子自我否定，立即加以批評，指他不像男孩子，並說男生應該勇敢面對困難。社工除了轉介阿泉接受精神科治療，亦開始與阿泉單獨會談及展開家庭輔導。在過程中，社工定下輔導目標，逐漸為家庭角色釐清界限。李太這位「全能媽媽」事事關心的態度，變相成為了對兒子的控制和情感依賴，對他造成很大壓力，同時亦令他覺得母親不信任他有獨立的能力，對自己亦沒有信心。

過度關心保護易惹焦慮

經分析，李太的表現屬高情感表達（high expressed emotion），她對兒子的事情表現得情緒激動、行為衝動、自我及執著，又對兒子過分保護，事事過度關心。研究顯示這種相處態度容易導致抑鬱、焦慮的情緒，亦會增加精神病復發的風險。在輔導的幫助下李太理解到她這個「全能媽媽」的照顧和保護，其實是功能過度的表現，無助於兒子成長。父親在家庭中因夫妻關係疏離，在母子關係依附中被邊緣化，失去了他的角色和聲音，在家庭關係中未有發揮應有的角色，變得功能不足。

文：黃麗梅（香港中文大學社會工作學系講師）、李明倩（註冊社工）

編輯：王翠麗

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