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2019年12月29日星期日
漫畫連載
真話達人羅家聰 金融分析 將核突嘢真實寫出來
石頭爆出的2019
周日話題：寫在《香港的新認同政治》之後
周日話題：經濟、抗爭與左翼思維
果欄：跌咗嘢要執番起——林日曦的細聲勉勵
影像特區：兩份禮物
周日話題：區選後感：The Beginning of the end
開門讀書：2019，香港ON？
七情上面：為自己騰出一個自覺的空間
同場加映：夢的時間
讀書/人物：傅高義論中日——日本抱歉不夠 中國謝謝不夠
讀書：地球很危險
童軍跳彈牀
阿貓阿狗：#60年尾
同場加映：《夕霧花園》花園見，直到戰爭終結的那一天
獨恒戲語：《真實芳言》謊話中的真相
家明雜感：2019年十大電影／十大道具
影片簡評：《CATS》 I
藝術初體驗：二零一九年回顧
單元連載
星期日文學‧彼得．漢德克（Peter Handke）×陳恆輝：叛逆的劇場，別樹一格的語和音
綠色生活：牛油果染布 皮與核滲出紅與橘
一個人的：土炮實測吸音棉 愈厚身 愈隔音？
單身觀察：聲從哪裏來？
街知巷聞：廣東道送走老冰室 上海街迎來新商場
ways of seeing：困乏我多情 林布蘭與荷蘭的黃金時代
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【明報專訊】圖//柳廣成
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真話達人羅家聰 金融分析 將核突嘢真實寫出來
石頭爆出的2019
周日話題：寫在《香港的新認同政治》之後
周日話題：經濟、抗爭與左翼思維
果欄：跌咗嘢要執番起——林日曦的細聲勉勵
影像特區：兩份禮物
周日話題：區選後感：The Beginning of the end
開門讀書：2019，香港ON？
七情上面：為自己騰出一個自覺的空間
同場加映：夢的時間
讀書/人物：傅高義論中日——日本抱歉不夠 中國謝謝不夠
讀書：地球很危險
童軍跳彈牀
阿貓阿狗：#60年尾
同場加映：《夕霧花園》花園見，直到戰爭終結的那一天
獨恒戲語：《真實芳言》謊話中的真相
家明雜感：2019年十大電影／十大道具
影片簡評：《CATS》 I
藝術初體驗：二零一九年回顧
單元連載
星期日文學‧彼得．漢德克（Peter Handke）×陳恆輝：叛逆的劇場，別樹一格的語和音
綠色生活：牛油果染布 皮與核滲出紅與橘
一個人的：土炮實測吸音棉 愈厚身 愈隔音？
單身觀察：聲從哪裏來？
街知巷聞：廣東道送走老冰室 上海街迎來新商場
ways of seeing：困乏我多情 林布蘭與荷蘭的黃金時代
真話達人羅家聰 金融分析 將核突嘢真實寫出來
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童軍跳彈牀
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一個人的：土炮實測吸音棉 愈厚身 愈隔音？
單身觀察：聲從哪裏來？
街知巷聞：廣東道送走老冰室 上海街迎來新商場
ways of seeing：困乏我多情 林布蘭與荷蘭的黃金時代
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