【明報專訊】輕巧的日產Prius混能車在美國很常見,另一頗流行的車款是大塊頭輕載貨用的Pickup Truck,它倆針對不同的消費群,少有人同時鍾情於兩車種,這是一對either-or的選擇。數據顯示,Prius的用家支持民主黨,Pickup的用家支持共和黨,何以有這種分野?Prius or Pickup? How the Answers to Four Simple Questions Explain America's Great Divide(2018)由美國學者Marc Hetherington和Jonathan Weiler合著,為美國今日政治大撕裂查找原因。