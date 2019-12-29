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讀書/人物：傅高義論中日——日本抱歉不夠 中國謝謝不夠

【明報專訊】在中文大學爆發大規模衝突的前一天，記者與中日關係專家、美國哈佛大學榮休教授傅高義，在離二號橋不足10分鐘步程的何東夫人堂做專訪，當時沒有人預想到，校園頃刻變成戰場。

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