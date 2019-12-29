副刊

星期日生活

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同場加映：夢的時間

【明報專訊】時間不會流逝，她永遠都在那裏，我們直直望着她，為觸不及的距離而傷感。在沒有時鐘滴答作響的年代，人們順着自然的節奏而活，無被界為分秒的單位。丁香花會再開，河水會再及膝，人們會蘇生過來。

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