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周日話題：區選後感：The Beginning of the end

【明報專訊】區選被認為是民主派大勝。民主388取得mandate，也推進了美國《香港人權與民主法案》的落實。但同時大家或被單議席單票制下議席數目模糊了感受。若改用選票衡量，大概有不同看法。

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