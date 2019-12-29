【明報專訊】收到社工朋友的短訊說被捕小朋友需要一部舊iPhone通訊，我就隨意在幾個信任的群組內張羅一下，好快有一名教友回覆：「其他機款可不可以？」我轉問，社工朋友再轉轉問後說：「iPhone比較安全。」靜了兩日，第三日在群組內她再覆我：「我有兩部舊的iPhone4s……但要換電才用得，每部要花幾百元。」她說着有點不好意思，我連忙答謝她。她說：「聯絡同搵小朋友的工作更困難……我真的好擔心及心痛青年人的生命！只可以話做到幾多就幾多！」作為一個師奶其實她做得比別人都要多。我們約好，她把手機寄存在旺角某展館一名朋友手裏，其實我跟她素未謀面，當我從她朋友那裏取手機時，她朋友連忙道謝，那溫柔之聲線和親切笑容一直烙印在我心裏，雖然我知道這個人並不是她。是什麼讓這群不相識的人串連在一起去幫助一個不相識的人呢？是愛和信任，還有信念，是一同守護香港的信念。這讓每一個有份傳送手機的人（接觸受難者的人、傳話的人、在群組發放消息的人、四處尋找的人、捐出的人、轉運的人、寄存的人、換電的人、還有接受施予的人）都像得着什麼般的滿足，明明是付出了，卻像得到很多。