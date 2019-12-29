真話達人羅家聰 金融分析 將核突嘢真實寫出來

我也廢話少說，約他翌日11點見面；他說好，就傾半小時。「吓？」我心裏暗忖，要熱身要訪問要拍照，半小時是什麼邏輯，遂在電郵裏求情：「我條稿要寫3000字喎。個半鐘？」但他一句話就能激嬲人：「Unless it's paid, I won't spend that long.」

這就是羅家聰，交通銀行前首席經濟及策略師，不過剛剛「被離職」，目前待業。

「寸嘴」的感覺似曾相識，數數手指認識他原來剛剛10年。當年我做財經記者時，有段日子負責跟進其專欄，常常遭他無情搶白。

但羅家聰很紅，他是票房保證，雜誌每次找他做封面都會大賣。

其實不少財經分析師都很「寸」，讓記者很受氣，羅家聰也不例外；可唯一不同的是，他寸，但他講真話。

真話向來有巿場（反智社會除外），在如此亂世，真話更加重要，它令人覺得雙腳着地。

‥一‥ 分析員的言論自由 危在旦夕

跟羅家聰多年不見，除了心廣體胖外，他也沒啥改變。這天他穿著街坊裝來到中環，一件白色汗衣，外面加件風褸，手裏一個破舊環保袋載着他的iPad。當年認識他是在金融海嘯之後，是個街知巷聞的大淡友，看法很「熊」、名氣更「紅」，於財經界有個諢號叫做「末日博士」。

世事難料，從來只會在財經版讀到他的分析，想不到有一天他自身的故事會出現在國際報章，還要是頭條。10月時，羅家聰於工作14年的交通銀行「被離職」，本月初他接受英國《金融時報》訪問，始爆出離職真相，「交銀認為由香港人代表中資銀行發言並不適合」。他直言，中資銀行開始改變在港行之多年的策略，正逐步清除聘用港人甚至本地青年。

他作為銀行分析員，可以「分析」的空間愈來愈細，有些關於經濟的「真話」不能講。白色恐怖瀰漫金融界，受影響的不止分析範疇，簡單如處理人民幣買賣，也須政治正確。羅家聰說：「好多銀行即使看淡人民幣，你也不能大手沽，一定要買入，你沽就被人照肺。你愛國你就要買入，非中資的也要畀面買。就算外資也不敢對抗，他們未必好聽話，但都不敢打對台。」

羅家聰說，他是一個解究經濟事件的人：「To explain the mechanism。見到巿場和經濟有咩核突嘢、唔見得光的，我要寫出嚟。我只係講事實，將事實的全部講出來。」分析員都需要言論自由，但現實是，香港金融界卻容不下事實的分析，「我們這種敢言是應該的，連這樣也做不到，就不要學人做國際金融中心」。

他直言，「你畀中共管得耐，管到個腦有啲變了質。點解這些不能講不能寫？其實有乜問題？我沒講過推翻共產黨喎！」他說，香港以前的外資行尺度很闊，可以把很多大陸不中聽的經濟分析寫入報告裏面，「以前敢唔敢？敢。現在敢唔敢？唔敢」。

「在銀行做分析師，跟你們傳統媒體一樣，都是喉舌，所以共產黨一定箝到實。共產黨對所有喉舌都當成宣傳一部分。」社會較常關心記者的言論自由，疏忽了分析師的言論自由，原來更早時已危在旦夕。羅家聰怕我聽不明白，再補充一句：「所有寫嘢講嘢的人，他都覺得你是喉舌，你覺得你自己唔係啫！」

我問：「咁你覺得自己係唔係？」

他寸我：「咁你覺得我係唔係？咁你都問！」

‥二‥ 「大陸買起咗你的market」

香港點解變成咁？這肯定是2019年盤點最有共鳴金句時，勢將大熱勝出的一句話。

羅家聰講的「咁」，是關於金融界，「大陸買起咗你的market，你有咩辦法？冇辦法」。他直言內地一早已經有計劃地滲透香港，而我們甘願相信那個美麗的中國夢，甚至自我洗腦，協助把這個夢大肆宣揚，「他們整天講中國有咩機遇、有咩好。香港人被人洗腦，也有意無意地散播這個信息，開口埋口講：『大陸有好多機遇！』、『遲早香港也是做大陸生意！』然後我們出面的生意唔做，只做大陸」。他說：「咁咪死囉，𠵱家咪死囉。」

如果時間可以回溯，他說有些路就不該這樣行，「最好的，是一開始時，香港就做番香港，做一個國際化城巿，別只做大陸生意、紅色資本生意，我們應該五湖四海去做」。 他說，很多銀行每次見客，見的都是大陸客，「你一唔聽話，佢就一鑊蹺起你」。即使旅遊業也一樣，香港以前明明很多外國遊客，「但我哋睇唔起人，覺得他們做不成大款，不會動輒有五六位數字買嘢。現在一有事，大陸沒遊客來，零售咪棟篤企」。而政府也上了這條船，「政府都係咁啦，水買他的、食物買他的，所有嘢一鑊蹺起」。

在他眼中，最美麗的東西都預示死亡，「永遠是見頂時最美麗。你看大陸最靚最輝煌，就是他最好的時候，即係十年八年前。那時個個都話大陸好，咪見頂囉。」

誤墮好夢，讓香港沒有「準確」落實一國兩制是遠因，大陸政策改變更是近因。羅家聰回憶，14年前當他加入中資銀行時，遊戲規則明明不是這樣的，「那時他們冇咁衰。上一代中資人，大家諗的是人民幣國際化、大陸會開放資本巿場，他們真係諗，大陸一放開就會跟國際接軌」。他說，那時候內地派很多人來香港學習，「派來的人擺明是trainee，真心來學嘢。當時他們來香港，觀察我們如何跟國際做生意」。

把口唔收的羅家聰，打趣說：「大嚿江（江澤民）呀、老鄧（鄧小平）呀！他們教落的是韜光養晦，學吓香港的開放巿場。但習總上台後是大國崛起，咁巴閉，仲派人來學嘢？現在派人來揸旗，叫你香港人學他們那一套。」

他直言，香港人向來的做法，是有規有矩，但現在呢？「現在大家咪水土不服囉，個個都嘔囉。」

所有因由累積，再加上大陸向來對香港奉行的溫水煮蛙手法，就成了當下的局勢。「共產黨做事好漸進，溫水煮蛙的意思，就是一種用時間換空間的手段，一路拖，拖拖拖，拖拖吓你麻木，拖拖吓你班舊人死晒。」

羅家聰說，自己過去14年在中資的日子，其實也早已「feel到有今日」。不過就如千千萬萬的香港人一樣，「係feel到，係難捱，係想走。但好似搬屋咁，被人逼遷你就自然要搬啦，否則無啦啦你落街搬去邊？瞓街呀？衣食住行樣樣都係錢」。

反而一朝夢醒，被人請走，他發現自己原來鬆一口氣。「離開後我心理狀態反而好了點，以前日日返工好有心理壓力，一時講說話你聽、一時出吓文件。我是small potato，不是高層，話搞你就搞你。現在咪乜都可以講。」

我問：「你現在講咁多，唔驚影響日後機會？」

他寸我：「唔驚。驚佢『隊冧』我呀？」

我問：「中資還會不會請你？」

他說：「唔會。他們應有個清單，即係黑名單。」

我問：「點解你會在名單內？」

他寸我：「你哋行家正正常常，都去唔到澳門啦。他們應該有個很長的名單。」

我問：「那你會不會返大陸？」

他說：「唔好用個『返』字，我去啫，我唔係那裏來的，但我不會去了。」

我問：「你唔敢去？」

他說：「係沒需要去、不想去。所以敢唔敢，已經不關事。」

‥三‥ 「嘥咗人生最黃金的五年」

每次問及他的經歷，羅家聰就會搬這句說話出來：「一個分析員不應該被人拿來分析。」但他「被離職」一事，明明受到各大媒體追訪，連他自己都說：「係喎，我都沒想過咁犀利，訪問可能多過黃之鋒。」他愈數愈多：「FT、彭博、《紐時》、《華爾街日報》，仲有3間德國媒體，有間法國……」不過他堅持做訪問不是「講自己」，「我講的是整個香港的生態變化，焦點不是放在自己身上，是你們這些八卦港媒才不斷問我個人嘢」。

「八卦」其實是一種編採的自由。今年42歲的羅家聰，他的故事十分地道，「個人嘢」中可見「社會嘅嘢」，就似香港的大事回顧。1998年他於香港大學畢業，畢業時香港正受着亞洲金融風暴的影響，失業率由97年年底的2.5%，上升至98年年底的5.7%。香港步入經濟衰退期，而他念的是公共行政與經濟系。「賴嘢，個巿好差，諗住讀多一年碩士先搵工。」

99年再畢業，巿况仍未回復，仍然搵唔到工。而他發現自己愛好研究，想行學者的路，便決定去念博士。博士畢業，戴四方帽行禮，那一年是2003年SARS，「我的人生真係好被動。理論上我是個學院派，去做Professor，但事實是，2004年澳門大學請我，但人工低到一個可恥的地步，Assistant Professor人工3萬蚊。澳門科技大學同一個職位，萬七蚊。你咁平，我仲做？咪出去囉」。

最後他拿住4個學位，去了交通銀行上班，由財資巿場分析員做起。問他當年加入中資，是否被「中國夢」吸引？他沒好氣地說：「因為只得這間銀行請，咁我咪去做囉。」2007年他已獲擢升至首席經濟及策略師，可謂年少得志，但他不這樣認為，「這叫行人止步，做到首席，冇得再上」。頓一頓，羅家聰又拿自己來講笑：「做人做事，最忌太快見頂。見咗頂就一定回落，我在銀行界咪見咗頂囉，現在跌落嚟，哈哈。」

他直言，在銀行做到中後期，大約佔中那段日子以後，已經覺得自己在浪費青春。一來是工作模式太熟習，開始覺得沒得着；二來是佔中後，很多空間加快收縮，「佔中後至今5年，我嘥咗我人生最黃金的5年」。他試過搵工，想跳槽，「2014年歐資美資巿場都好差，很多人出咗嚟，一直等想入番去。稍為有好少少的職位，都爭崩頭，每次見工，同你爭的不是香港人，對手是新加坡和倫敦的人」。

‥四‥ 會移民？「走唔甩，走去邊？」

羅家聰總結：「香港走下坡的程度，同大陸經濟向下滑的時間表差唔多。他們是經濟的惡化，我們是制度的惡化，大家滑落的速度好似。」

那麼會移民嗎？「走唔甩就要留，我暫時走唔甩，走去邊？走去『北漏洞拉』？」笑完後，他認真的說：「我不會送仔女去外國讀書，要走就一齊走，一家人共同進退。」

從一個經濟分析師的角度看，他覺得香港「唔係好衰」，「零售餐飲差一點而已，但overall只是縮幾個巴仙。第四季會差過第三季，現在負三（第三季GDP按季跌3.2%），第四季可能負五、六。但明年第一二季應該差唔多，不會更差。」末日博士沒睇得太淡，跟政府的算盤有差距。他說，只有國際環境衰退，才會拖累香港，原因是本港經濟的主命脈是專業服務，「出面衰才會跟住衰」。他反問：「現在樓價唔點跌、股巿唔點跌，點解？因為唔太衰囉。」

香港唔太衰，人又走唔甩，便留港好好生活。羅家聰遙距念書，剛修畢第五個學位，那是英國利物浦約翰摩爾斯大學的天體物理學碩士課程。我問：「你讀書為乜？」他答：「學嘢囉！認識宇宙呀！」

咁認識宇宙之後呢？「繼續搵錢生存，將核突嘅嘢真實地寫出來，做一個分析評論員囉。」他忍不住口，再補充一句：「我現在寫嘢多過你，一星期寫好多份報紙專欄。共產黨搵我做訪問，我都會做。」

（訪問最後做了69分鐘）

文 // 鄭美姿

圖 //李紹昌

編輯 // 蔡曉彤

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