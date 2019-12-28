e新品：2合1商用筆電 打破1kg界限

主打全球最輕筆電及平板電腦兩用的HP Elite Dragonfly，內置13.3吋1080p IPS觸控式屏幕、第八代Intel Core vPro處理器，而且最長使用時間達24.5小時，單是這3點，已經滿足到不少商務用家的要求；但更重要的是今次的機身以全鎂合金製作，相比以往的鋁合金，重量進一步減輕至大約990g，相比不少級數相若的手提電腦（約1.2kg以上）輕了約20%，流動性相當高。

內置降噪功能 靜音鍵盤

廠方重新設計機內的硬件配置，除了令機身更輕巧，同時亦改良了不少功能，包括提升散熱能力，亦內置降噪功能，令到原本已不算嘈吵的Dragonfly，聲量再降低多20分貝，開會時也不怕被散熱風扇的聲音影響；就連鍵盤也採用靜音設計，相比一般的筆電鍵盤，所發出的聲量小一半，以減低工作時對周圍的影響。除了硬件，Dragonfly亦新增名為HP WorkWell的軟件，能監測用家工作時間，提醒使用者休息或運動，相當貼心。

作為商用筆電，效能高固然重要，但保安功能亦不能忽視，除了現今手提電腦差不多必備的指紋開機功能，在視像鏡頭上亦設有遮擋蓋，以防被黑客利用。此外，用家亦可在買機時選購第三代Sure View屏幕，除了耗電低及支援HDR外，最特別之處是具有防偷窺功能，啟動後在機側看屏幕只見白茫茫一片，看不到畫面內容。而對於經常使用視像會議的用家，廠方亦加入World Facing全面型收音系統，在機身配備3個收音咪，以提升收音效果，也特別在鍵盤上設有關閉收音咪按鍵，不怕視像會議後仍繼續收音，講錯說話都不知。

售價：$14,580起

網址：www.hp.com.hk

文：勞耀全