山脈白雲當布景 陽光打燈 池上稻海 天人合唱

歌聲隨稻浪蔓延。當意會眼前佳景，是緣於台東池上農民提早推算稻穗成熟期，眾人於同一時間插秧種稻，不禁驚歎。今趟池上之行，除了見到好山好水，還有幸見識了何謂天人合一。

文：鄧安琪

每年秋季，台東池上農民迎來秋收，藝文活動同時在金黃稻田上落地開花。自2009年起，台灣好基金會每年舉辦「池上秋收稻穗藝術節」，由流行歌手張惠妹至著名舞團「雲門舞集」都曾獲邀演出。藝術節之獨特，在於舞台架在稻田中央，以山脈雲層為布景，稻田垂穗為台板，形成一道獨特風景。

風勢猛烈 歌后順風唱保嗓子

踏入第11年，今年基金會邀來金曲獎得主陳建年及金曲歌后齊豫演出。演出當天，陳建年帶上插有禾稻的帽子，與台東卑南族人一同上台，唱出多首膾炙人口的歌曲。長於台東、農家出身的他表示，看見眼前稻田，旋即想起小時候跟着家人務農的日子，插秧、除草、施肥、割稻等畫面一一浮現腦海。

池上美景不但勾起歌者的思鄉情，亦帶來不一樣的表演經驗。表演當日，池上風勢猛烈，不但吹起齊豫的碎花長袍，更令這位重量級歌手小心翼翼，得順風勢而唱，否則迎面「食風」影響嗓子。首次登上池上秋收舞台，她刻意選上《夢田》為開場曲目，清唱出名作家三毛填寫的歌詞，笑言「三毛用田來種李，種春風。在池上的田則種稻，種樹，不要種電線杆」！

池上的田堅持不種電線杆，多達500公頃的稻田地景採用地下電線，保住一望無際的稻田美景。此外，每年池上舉辦藝術節前，農民亦特地推算日子及提早收割，確保遊客到訪池上時，稻穗已由綠油油轉成一片金黃。

同步插秧收割 打造一片金黃稻海

主辦單位台灣好基金會執行長李應平表示，每年池上秋收稻穗藝術節的舉辦日期皆不同。每年2及3月，池上農民依據當年的濕度、溫度及風勢，推算出最適宜舉辦藝術節的時間，今年便是在10月26和27日。藝術節於池上天堂路稻田區舉行，李應平解釋，觀眾眼目所及的稻田由200至300名農夫及地主持有，各農民必須同時間插秧，讓所有稻穗在演出前達至最成熟的狀態，才能呈現金黃稻海；一旦其中一個農夫「偷步」，提早收割稻穗，金黃稻海就會崩掉一角。

「所以兩星期前，我們的同事前來協助收割舞台部分的稻穗，準備搭台工作時，整個池上還是綠油油一片。然後，她慢慢、慢慢地，在演出前3天，瞬間變黃。」談到這兒，李應平再次讚歎農夫的智慧，「這個活動其實想告訴大家，農業是很科學的事情」。

美景得來不易，除了天公作美，亦傳承自池上農民智慧。這場天人合一的演出將近結束時，學佛的齊豫得悉不少台東原居民篤信基督教，以聖詩Amazing Grace作安歌曲目。

歌聲在風中搖曳，敬天，敬地，也敬人。

2019池上秋收稻穗藝術節．網址：chihshangarts-org.weebly.com

●有片睇，遊台東池上金黃稻海：bit.ly/2sk8Fph

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪