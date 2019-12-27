菜式一：黑蒜排骨煲仔飯

一字排…半斤

青森米…10両

黑蒜…6粒

排骨調味：

鹽…1茶匙

生抽…1湯匙

麻油…1/4茶匙

紹酒…1/4茶匙

糖…小量

生粉水…1湯匙

老抽…半茶匙

◆做法：

1. 一字排斬件，切成方形的一寸骨。洗淨血水，瀝乾備用

（貼士：斬件時平刀齊口（圖A），若側刀可能使切口留有尖銳刺骨，食用時𠝹口）

2. 為令排骨入味，加鹽、生抽、麻油、老抽、紹酒，少許糖，最後落生粉水拌勻

（貼士：每加入一種調味料時，先以筷子拌勻，再加下一種調味料，才可確保入味）

3. 青森米浸水約20分鐘，隔水備用

4. 黑蒜剪去頂端，剝開蒜衣備用；每粒蒜肉一開三切成厚件（圖B），備用

（貼士：蒜肉不宜切得太細，否則煮後會失去口感）

5. 冷水下砂鍋，水滾後先加黑蒜衣。將米粒平鋪鍋上，用中火煮至收水

（貼士：水與米的比例在水量蓋過米粒後約半隻手指節。若鋪平米粒後發現水太多，可減少水量或增加米量）

6. 用中火煮，每隔5至6分鐘把砂鍋順時針轉90度，共轉2次，使火力平均傳送

7. 當米飯開始收水，轉中細火，把一字排平放米飯上（圖C），蓋上蓋煮6分鐘後，平均放上黑蒜，再蓋上蓋煮5分鐘，完成

8. 如果想帶飯焦效果，可以在米飯煮熟後，把砂鍋側放，每個方向烘底約3至4分鐘，即成

● 買餸攻略

青森米軟硬適中 煲仔飯首選

米是煲仔飯的靈魂。在選米時，李文基表示大部分家庭食用的泰國金鳳香米都可用來製作煲仔飯，不過缺點是米味不足。至於日本米，每年只得一造的北海道米米味濃郁，但由於質感極軟糯，宜做壽司，或代替糯米做臘味飯。而青森米硬度適中，不會太軟腍，既有北海道米的香糯，又有泰國香米的爽滑，最適合做煲仔飯。

他提醒日本米一般都免洗，但要預先浸約20分鐘，否則煲起會外爛內硬。在煲內鋪平米粒後，日本米的水量需多於米量半個手指節，泰國香米則以多於一個手指節為佳。

黑蒜 愈黑愈甜口

生蒜氣味濃郁，不少人聞蒜色變。不過經陳化後的蒜頭，蒜衣會轉成黑色，蒜肉亦更甜口。若生蒜陳化時間不足，蒜衣仍為米白色，蒜肉則會較辣口。因此購買時最好選已變成黑色的獨子蒜。（圖5）

一字排 骨香肉軟

排骨只是統稱，又可細分為腩排、一字排及肉排，各有滋味。肉排厚肉但略嚡，面層相連一片肉眼筋，可製成爽口豬扒。無大骨的腩排帶有軟骨，油脂豐腴，宜以豉汁蒸。一字排則有骨有肉，肉質更鬆軟，骨底帶油香，烹調時滲入煲仔飯內就更香口；用來製陳皮香酥骨、京都骨亦可，價錢較腩排及肉排貴。（圖6）

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