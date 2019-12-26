不必用力亂抓 着重身體配合 生活如游水 順應浮沉

1. 何時開始習泳？

受家人影響，耳濡目染之下，我自小學一年級已開始學游水，其後加入泳會參加香港業餘游泳總會主辦的比賽，也曾以個人名義參賽區域水運會，以及在全國運動會、埠制賽、亞太分齡游泳賽、世界短池游泳錦標賽等代表香港，一直到18歲開始成為業餘游泳教練。

2. 你對勝負有什麼看法？

比賽輸贏很影響一個運動員的心態和情緒，比賽絕不會令到我更加鍾意游水。

3. 你最享受的游泳時刻是？

對我來說，練水的時候最令我享受，記得那時都是男女混合訓練，大家樂此不疲，玩得好癲，我就是喜歡這一種了無牽掛的感覺。

4. 普遍香港女生對游泳有何顧慮？

不少女生對習泳有很多顧慮。第一是怕尷尬，特別對初學游水者來說，即使同是女生，她們有時也會怕有身體接觸，其實，互相尊重對教水學水同樣重要。其次是怕麻煩，而且無法「打卡」。雖然「打卡」可以是一種推動力，但程度過分時就會失去原意了。當然，在一個「打卡」已成日常生活的社會上，「做運動就需要『打卡』」這一種想法早已不分男女，植根於每一個人身上，除非是在沙灘，或在私人泳池，否則，游水幾乎沒可能滿足他們的這種欲望，加上大部分女生會覺得游水所需的行裝太多，她們想做運動，但又想用最短的時間、最快的速度達到目標，跟跑步、瑜伽等不需要附帶太多東西的運動相比，游水便顯得麻煩，又要換衫，又要帶毛巾冲身，但其實只要習慣了便不覺得是一回事。

5. 女子游泳平台的概念從何而來?

當時香港正流行集體路跑，不少運動品牌都有舉辦大大小小的女子團體式訓練運動，自己也有參與其中，在過程中我尋回年輕時練水的感覺。我和朋友好奇，若然將這個概念套入游水會怎樣，於是我們嘗試從生活方面着手，希望為女生提供團體式的習泳體驗。我們不是要排擠男士，但一班女仔一齊玩的團隊感覺好不同，在生活層面上會有較多聯繫。

6. 從游泳中領悟到的生活哲學是?

生活就像游水，要與水聯繫，我們不需用力去抓住一些抓不緊的事，不用胡亂抓撥，更應着重浮沉在水中的感覺，用身體去配合。

7. 游泳以外有什麼興趣?

離開城市，去荒野生活，不介意住在樹林，耕作為生，自給自足。

8. 未來有什麼計劃?

時代變遷，今日的教練工作跟以往也有很大的分別，所以會在冬天泳季淡季的時候進修，曾報讀較主流的體適能證書課程，亦嘗試接觸較偏門有趣的身心伸展課程，希望從中更了解有關運動的生理、心理和營養學。最近也開始了瑜伽導師的課程，長遠希望從正念生活出發，結合游水與瑜伽，在香港發展和推廣水中瑜伽，令「女游團」不單只是一個女子游泳平台，而更像一所學校，藉游水來體驗生活智慧。

9. 你的穿著風格怎樣?

我穿衣只求簡單低調，雖為教練，卻極少穿著得很sporty。我喜歡漂亮的東西，喜歡著裙，喜歡化妝，覺得這樣很有光彩。曾有教練因此覺得我不夠說服力、不夠專業，那時我就想，為什麼教練一定要「著得好教練」呢？既然落水都要換衫，那麼我落水一刻是一個專業教練不就可以了嗎？自己在某程度上頗抗拒被「教練」這個框架限制。

10. 這世界上有什麼東西的價值被人高估?

個人的能力。尤其在紛亂的社會，情緒健康往往受到不同程度的影響。有智慧地生活不等同貶低自己，我們若可以坦然接受自己的能力所在，懂得將身心健康放在令自己舒服的位置，定可走得更長更遠。

■Profile

畢慧婷（阿畢）

游泳教練兼自由寫作人，曾從事婚紗設計及潮流記者工作，2015年偕另外兩個泳會朋友成立女子游泳平台「女游團」（Swimates），主張快樂習泳，期望將運動融入生活當中，為女生提供團體式的生活體驗，突破一般泳會的規範。

文：Chan Sam

編輯：劉家睿