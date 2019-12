剛柔兼備 塑造不一樣男裝

大家認識Jonathan Anderson也許因為大牌Loewe,但其實早在他被LVMH選上為Loewe設計總監前,他的設計鋒芒和造詣,已為時裝業界認同,他精心製作的配飾系列,很快引起了人們的注意。他最擅長的設計風格,莫如通過有意識的將男裝元素和女裝元素混合,創造出發人深省的輪廓,從而為男性氣質和女性氣質提供現代詮釋。這種特殊的視角,吸引了無數狂熱的粉絲,也令他在時裝界站穩陣腳。

事實上,大部分喜歡Jonathan Anderson設計的人,很可能是因為某些設計上細眉細眼的小節。其設計好看又易著,還有色彩配搭有一手,別說是跟他同期出道的設計師,就連現世所謂大師也有所不及,是故,他能如此輕而易舉的收買人心,不是沒有原因的。

流蘇條紋印花襪 散發異域風情

當然在風格和款式上的用心和獨特,也是他過人之處。2019年秋冬男裝,就有着這些特質。各種流蘇、條紋、印花襪等,統統極具設計感和異域風情。帽子和圍巾等配飾在整體搭配上起了關鍵作用,令造型變得異常有趣。長長短短的配襯層次感,令他獨有的跨性別風格主題得到更極致的發揮。據Jonathan Anderson夫子自道,這個系列是在 2017年首次為JW Anderson早秋系列主題探索的延續,靈感源自美國畫家兼雕塑家Paul Thek。在巴黎展示這系列的時候,他就把整個舞台布置成橫跨5間設有獨特布景的房間,設計啟發自Paul Thek及其原創作品 The Personal Effects of the Pied Piper (1975),一系列共9件的黑及銅綠色青銅雕塑。

「男女裝回歸為連續語言」

Jonathan Anderson在系列結束後在後台中說道:「我曾想過,你應如何重新詮釋服裝和它們應被怎樣穿著?這是我們在一段時間以來,第一次把男裝和女裝系列回歸為一種連續的語言。當中有着一種世俗和流浪的感覺,你不會知道這是一個開始還是結束。」

文/張言志

模特兒/ Ivan K. (Primo)

化妝及髮型/ Chris Lam、Hailey Tang

編輯/廖偉龍

查詢:JW Anderson www.jwanderson.com