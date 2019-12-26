時髦優雅不累腳 最懂女人心的高跟鞋設計師

生於鞋匠世家 培養鞋履美學觸覺

如果你對Gianvito Rossi的名字不太熟悉，那著名意大利鞋履品牌Sergio Rossi你又有聽說過嗎？沒錯，Gianvito Rossi就是著名製鞋大師Sergio Rossi的兒子。生於一線鞋匠世家，Gianvito Rossi從小在意大利著名造鞋區San Mauro Pascoli長大，並跟隨父親一起從事製鞋工作20年，長期耳濡目染之下，培養出對鞋履美學的敏銳觸覺，後來於2006年決定自立門戶，創立同名品牌Gianvito Rossi，將傳統意大利製鞋手工技藝應用到優雅現代的高跟鞋設計上。品牌下的每一個款式時尚摩登又舒適，就連許多明星名人如凱特、名模Miranda Kerr和Bella Hadid都是忠實粉絲。

今次我們走訪意大利的皮鞋之都Bologna，當區匯聚了大大小小的製鞋工坊，Gianvito Rossi的鞋廠正置身其中。一個鞋履品牌要從中突圍而出也不容易，皆因大家都肩負着「意大利製造」的銜頭，造工仔細是最基本的條件，成功的契機落在設計的特色和營銷策略，有些品牌喜歡以高貴奢華的設計吸引大眾，配合名人效應以提升知名度；有些專注利用優質材料製鞋，以「襟著」取勝；有些則強調以人手製作，一針一線都是獨一無二，十分矜貴。Gianvito Rossi的賣點，就是懂得從穿著者的角度出發，並從以上提及到的各個方面取得平衡，造出不論是選料，設計和舒適度都最滿足到女性需求的高跟鞋，雖則聽起來有點籠統，卻的而且確為Gianvito Rossi在奢侈鞋履市場中殺出一條「血路」。

高跟鞋理念：想讓女性顯得更美

對於Gianvito Rossi而言，設計鞋履的時候，最重要是懂得實際思考，了解怎樣的設計能夠為女性造型加分，他解釋：「一雙好的高跟鞋應當能為女性突顯其身材曲線，而不是一味堅持造出自己認為美的款式，然後逼使大眾去接受，所以我設計高跟鞋時只會想着如何讓女性顯得更美，而非那雙鞋本身能有多好看。」

因此，品牌生產的高跟鞋一向都是走低調路線，沒有過多奢華浮誇的裝飾，鞋身端莊時髦的輪廓成為設計主軸，不同風格的造型都能輕鬆駕馭。Gianvito Rossi亦相信，「高跟鞋對於女性來說是個很親密的配飾，猶如一件能夠被他人看得見的內衣。」既然一件優質的內衣是要夠貼身舒適，高跟鞋亦是同樣道理，所以多年來他一直致力鑽研出最接近女性腳掌形狀的鞋底結構，好讓穿者在展現修長美腿的同時，不用受到腳累腳疼的折磨。「我希望人們穿起我的作品時，能夠感到自信，成熟和更具女人味。」 他補充道。

當然，要把高跟鞋做到百分百舒適是不太可能，但能夠讓穿者踩着「斗零踭」，從容自在地踏出每一步，這已經是鞋履設計師的一大成就。品牌以舒適度高為賣點，當問及造鞋的秘訣時，Gianvito Rossi表示自己只會選用最優質的材料，並致力追求細節上的完美。「我很重視質素，尤其是作為一個奢侈鞋履品牌，我要確保我的高跟鞋在視覺，觸感和穿上去的感覺都是最好的。」

雖然Gianvito Rossi沒有打着一副「人手製造」的招牌去討好消費者，但從畫圖設計，皮料剪裁，鞋面縫製至固定鞋跟，每個部分都由專業的鞋廠工人負責監督，整個生產過程一絲不苟。「我們會花很多工夫修補和銜接製鞋的每一個工序，尤其是有新款式落實時，我們都會反覆修改和調整鞋的比例和形狀，直至產品在設計和功能上都能達至最佳效果。」

2020春夏系列 以1970年代搖滾音樂為靈感

Gianvito Rossi清楚了解女性的喜好外，同時亦懂得掌握消費者追求新鮮感的心理，所以其設計方向也偏向不按牌理出牌的風格，經常利用不同題材，製作出款式新穎，年輕時髦的高跟鞋。例如2020年的春夏系列，Gianvito Rossi就以1970年代的搖滾電子音樂為靈感，一改品牌以往予人知性優雅的形象，亮面漆皮材質、粗跟厚底高跟鞋、結他撥片的鞋墜吊飾， 以及麂皮涼鞋上的銀白色水晶，均重現懷舊的士高五光十色的舞池場面，藉以強調穿著高跟鞋除了斯文優雅，還可以非常摩登性感，型格而不失女性姿態美。

查詢：Gianvito Rossi 2522 4001

文：Angel Hong

編輯：廖偉龍

統籌：John Wan

編輯：明報編輯組

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