Travel：冬日赴荷蘭 看創意主題燈飾

曾幾何時，香港以東方之珠為名的其中一個原因，是聖誕節夾雜農曆新年的燈飾。但現在不時看到的燈飾，連裝飾美化的功能亦欠奉，甚至以「醜怪」一詞形容亦不為過。荷蘭今屆由Lennart Booij任藝術總監、Roos Hollander和Jule van Ravenzwaay任策展的Amsterdam Light Festival（展期由即日至2020年1月19日），則以近年的學術熱門關鍵字DISRUPT!（瓦解）作為主題，具反思當下的意味，同時迎合當地政府就阿姆斯特丹城市東面的發展。以錢論錢，按參賽守則所示，每個作品的入場價位是1.5萬至3.5萬歐元不等。看畢本文，至少該看得清元朗區議會所用上120萬是否物有所值。

．羽毛飛彈（圖）

．抽象的分離（圖）

．變幻原是永恒（圖）

．涉水求存（圖）

．全球化服裝（圖）

．鎂光燈與私隱（圖）

．燈光冰塊（圖）

．霓虹燈命運（圖）

．陸沉的警醒（圖）

．黑暗中的橋樑（圖）

．二戰避難（圖）

．無人投影（圖）

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯/廖偉龍

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