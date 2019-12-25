People：移居英國 與港人拍住上 40歲出走追夢不怕遲

厭倦工作帶來的奢華

雖說人靠衣裝，但看Jack Forest一身平實打扮，猜不到他以前就是專試名牌、坐貴車、品味奢華的男士雜誌副總編：「以前法拉利借車給我駕一星期；到澳門出席活動會由直升機接送；大家早前說要『懲罰』的半島我吃到不想吃，你想想我以前過的是什麼生活？」不過，在奢侈圈中工作的人有兩種，Jack說，一種被縱壞得回不了頭，一種像他般，什麼也試過了，「咪又係咁，我好怪的，好反消費」。

為何只把眼光放在14億人？

也是帶着一點離經叛道的怪，Jack前年離開工作多年的雜誌社，為擴闊眼界，跑到英國擴展他的製作公司。「即使是喜歡的事，數十年做同一件事是問題來的，我會很介懷，覺得浪費生命。20年前我入行，那班編輯、公關至今仍在其位，我常問自己要一樣嗎？」不如去倫敦吧。他笑言，外語之中他最熟英語，尤其倫敦有一半人口屬外來人口，視野開闊，於是他「捉住青春的尾巴」，臨40歲前辦投資簽證，暫時定居英國。每3年，他需為簽證續期一次，到第5年就會有英國永久居留權，「我心中一直記掛香港，起初好清晰最後會回港。2019年前不覺得要攞居留權作為『保險』，現在覺得有需要」，他坦白道，居留權是簽證的「副作用」，無法定論這是好是壞。

其實當時有不少行家面朝大陸，到內地擴充業務，但Jack不想走同一路。以前仍是雜誌寫手時，他聽過一番話，「為何所有人只搵大陸錢？大陸有14億人但世界有70億人，為何只把眼光放在14億人？我很同意」。Jack強調，香港人能力絕對足以問鼎全世界，技術和藝術觸覺上不輸外國人，欠的只是機會。

可惜並非每個跑到英國的香港人，都像Jack一樣做自己老闆，無論是工作假期或移民英國者，不少人由於缺乏人脈，離開本來擅長的行業，轉為侍應、銷售員等，為五斗米放棄理想。經朋友介紹，Jack認識了許多本來做攝影、設計、拍片的「同鄉」。有才能的，他會順勢招攬旗下，更會提供「輔導」：「能力上不足，就教導他或鼓勵他們嘗試。另外是情緒上，來到生活環境好大改變，好多人會好難過，我會與他們聊聊。」

設第二間公司 製造就業機會

本來他的公司只接商業廣告，工作雖然不少，但某些職位的工作頻率不高，「攝影師可能經兩三星期準備才去一天拍攝，除此之外就沒什麼事做」，於是這位老闆便想辦法為同鄉們製造就業機會。2019年頭，他在英國創立第二間公司，為大眾拍婚紗、畢業，家庭等人像照。拍人像不是賺錢項目，收回的錢甚至僅僅夠出糧，「如果遇到天氣問題要用額外錢，更可能有蝕，但我照做」。他說這並非無償付出，也不是開善堂，「我也會想長遠對我有何着數，否則單方面付出不會work，坦白說我拉到一班兄弟幫手，清楚大家能力，有利商業廣告分配人手，過程中也會豐富了人際網絡」。

重點是大家互相幫助，並發揮長處。「就像現要支持（反修例）運動，是否單單捐錢便行？其實都希望可sustain（持續發展），建立黃色經濟圈。」這陣子他經常飛回香港，密切留意事態發展，亦在英國發起相關活動，甚至以攝影師身分在當地記錄各次示威。為的，同樣是兄弟爬山，互相扶持。

文：宋霖鈴

編輯/劉家睿

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