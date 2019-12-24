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Happy PaMa 教得樂 第273期

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論盡教育：校長的身教

【明報專訊】王師奶頭腦簡單，睇見一些名字大得令人肅然起敬的團體如什麼「全港家長聯合會」或「香港東區家長會」之類，以為一定甚有規模，也一定要經過正式向政府註冊。不知怎的，有些組織的主席在報章接受訪問，經常發表一些不甚高的高論，甚至歪論。小婦人開始追查這些團體的來龍去脈，這些所謂家長組織分兩類：一類是官方委任，另一類是民間的。官方委任的比較正式兼有規模，官方委任得你，即係你略有江湖地位，想保持江湖地位就要「聽話」、「識做」。民間組織無王管，大至三數十，小至三兩丁，甚至一個老爺一個兵。

「界外人」知唔知自己講緊乜？

以上寫了一大堆，看似與主題無關，事緣家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊早前接受商台《政好星期天》的訪問，提出德育在大學的重要。吳克儉主理教育時期，湯先生和所謂「全港十八區家長會」之類之類的官方組織頻頻見報，盲撐TSA。湯先生對TSA所知有限，而「全港十八區家長會」的成員全屬吳克儉的點指兵兵，烏合之眾。尚幸牌面夠大，十八區家長噃，仲唔係全港贊成？後事如何，大家有目共睹，由TSA改名BCA。家庭與學校合作事宜委員會與十八區家長會均沉寂了一段時期。

湯修齊先生雖非教育界，王師奶仍相信他是有心人，相信他有服務社會的熱忱。邀請界外人加入諮詢組織原是好事，因為可以讓組織擴闊視野，但讓界外人任領導之責就會引致方向的錯誤，甚至强不知以為知。湯先生講及德育的重要，認為反修例運動中，為數頗多大學生被捕是和德育教育不足有關。事涉政治，小婦人不想沾這潭污水，不表示意見。然而湯先生認為過去德育只依賴中小學、幼雅園，應該在大學延續，但又表示相信各大學都有做不同的德育教育，不過具體如何做、加強，則需集思廣益。這暴露了湯先生是門外漢，一方面說要加强大學的德育教育，一方面又說各大學已有不同的德育教育，唉！湯主席，你做了主席這麽多年，歷仕兩朝，究竟知唔知自己講緊乜嘢？

校長應有「風骨」即是什麽？

由於所有成員都是官方委任，代表性惹人質疑，最引起小婦人眼前一亮的是一位名叫方奕展的委員，提出校長的身教十分重要，包括與學生公開及私下相處的日常言行。他說大眾期望大學校長有風骨，「事件有危有機，要如何從危機中表現文人風骨？」王師奶同意身教重要：家長的身教、教師的身教、校長的身教都重要，因為這是榜樣，是一點一滴的潛移默化。方先生期望大學校長有風骨，在未為「風骨」下定義之前，難道中小學校長就不需要有「風骨」？方先生更進一步說從危機中表現「文人風骨」，小婦人才疏，要分辨「風骨」和「文人風骨」的定義真是費煞思量。以王師奶粗疏的見解，「風骨」應與品格高尚同義，「文人風骨」則在品格高尚之外應加上不媚俗，有氣節。例如不當政協、人大，也應是最起碼的要求，不為繁華易素心，也是應有之義。

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

文：王師奶

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