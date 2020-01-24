辣媽CEO：無分立場，回家食飯

過去半年的社會運動，造成的不止是社會的動盪不安，最令我心痛的是人與人之間的關係撕裂。即使至親好友的關係本來很密切，都因立場看法不同而徹底地各行各路。朋友甚至夫妻，合則來可以，不合則去都一樣可以，只是傷心在所難免；但父母子女的關係，真正切肉不離皮，莫非真的要老死不相往還以告終？

在家不講道理，講愛

因緣際遇，我有機會到未被解封，當時還有學生在內的理工大學走了一轉。校園內滿目瘡痍，那氣氛場景教我窒息。入內的原意是希望有機會見到一些堅持留守的學生，游說他們。但問過駐校人員及記者實際情况後，我清楚知道自己無能為力。坦白講，分散在學校不同角落的學生，堅決留守當然各有原因，莫講搵都難搵，即使搵到，都不可能得到他們的信任，游說他們改變主意。

最令我心痛的，是在電視接受訪問的年輕人和參與者，年齡背景各有不同，但講到最希望的、最掛念的，都是回家，和家人食餐住家飯。讓我在此鄭重重申一次，家，不是講道理的地方；家，是講愛的地方。既是一家人，即使各有立場，各有看法，各有堅持，都無損一家人的關係。

講起來，不要以為只有年輕人會因政見不同而和父母吵大鑊，很多年紀像我一樣的，一樣會因為政見不同而和父母反面。有朋友問我，有什麼方法令父母願意多看不同頻道渠道的新聞，不再盲目只信某一家傳媒的一面倒偏頗新聞報道；又有朋友問我，一家人不同政見坐埋食飯，如何避免涉及敏感話題。方法其實很簡單，熄電視，放低手機，大家閒話家常，或者播放孩子小時候的童年片段，聽音樂睇影碟唱卡拉OK，以前我們的家庭聚會，不是這樣嗎？

失去之時方知悔

我最近努力學習斷捨離的人生態度，身外物其實沒有什麼值得難斷難捨難離。友情愛情，要斷要捨要離，不是我們個人單方面能夠說了算的事。一家人，沒有比生離死別更悲痛悲傷，難捨難離。

年紀愈大，愈是想家，更珍惜和家人一起的時間，因為並沒有我們以為的來日方長，往往都是要到失去了的時候，在沒辦法可補救，悔之晚矣的時候，才懂唏噓惋惜。

每逢佳節倍思親，想一想，我每年差不多這個時候，都會寫一篇勸大家珍惜回家和父母家人做節吃飯的文章。之所以如此囉嗦，講完再講，提完再提，是因為我已經沒有這樣的機會了！如今即使我願意付出一切代價，都無法換得到和父母再一次聚首食飯的機會。

講多無謂，記得返屋企食飯！

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

文：張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第273期]