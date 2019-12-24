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Happy PaMa 教得樂 第273期

Happy Pa Ma

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家庭有教：紛爭中穩定家庭（三）

【明報專訊】早前提及，即使對社會事件感到乏力，家長仍然可以透過正面親子相處，配合溫暖而包容的溝通氣氛，有助孩子擺脫「無力感」，增強情緒的「掌控感」（controllability）。能夠在情緒調節上找到一點可以控制的地方，有助孩子紓緩迷茫不安。

要讓孩子找到掌控感，家長宜從「想、說、做」（想法、說法、做法）3個角度出發，引導孩子調節情緒：

˙想˙

家長可以引導孩子，將負面感覺轉化為對自己的鍛煉和提升，進化成一個「更厲害的自己」：

◆「我感到緊張，因為我重視呢件事，這種感覺在提醒我要集中精神，想清楚當下最重要的事情，並把它做好。」

◆「那份討厭的感覺其實也是一種鼓勵，使自己更堅定，也給予我們力量，在自己能力範圍當中，做多一點點。」

◆「過程中投入過的努力，令我更明白自己的想法，亦了解到自己原來可以好努力、好投入，這樣就已經值得去欣賞自己。」

˙說˙

合宜的鼓勵說話，讓孩子知道家長了解和明白自己：

◆「我留意到你感到好失落，覺得自己嘅做法未必得到其他人認同。」

◆「即使情况如此，跟別人分享心中想法和感覺，讓其他人與你分擔，也是一件好事。」

◆「我感謝你與我分享，雖然我未必完全理解你嘅想法，仍然感謝你對我的信任。」

◆「當你感到有需要的時候，不妨再來跟我分享。」

˙做˙

有些時候，孩子需要認真而集中精神做一點事情，好讓自己從當下的困擾中稍歇一下，例如：

◆花1至3分鐘專心、慢而深的呼吸，有助平復心情

◆飲杯水，坐下來，讓自己平靜一下

◆暫停接收有關議題的資訊，給予自己思緒休息的空間

◆找自己信任的人傾訴感受，開放接納別人的幫助

◆做其他個人興趣活動，例如運動、散步、聽音樂、唱歌等

即使家長的見解與孩子不盡相同，親子之情始終是最重要，好好運用「想、說、做」調節情緒，更好好藉溝通來促進親子之間的理解和認識。

作者簡介﹕香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

[Happy PaMa 教得樂 第273期]

相關字詞﹕社會事件 無力感 親子 情緒 親子關係 林俊彬 張溢明 反修例風暴 家庭有教 名人KOL

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