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Happy PaMa 教得樂 第273期

Happy Pa Ma

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親子筆陣．遊子歸加：Christmas is to give but not to take

【明報專訊】在美加，感恩節後就正式進入聖誕季節。有關聖誕的東西，有點像我們的中秋月餅，幾乎一個月或更早之前，已開始在各處出現。聖誕節是一年裏最重要節日，不管有沒有宗教背景，每個人都翹首以待。大部分人一早就安排好聖誕假期，不論是旅遊或回老家，很多人都會遠行；就算留在本地，都會有短程旅遊，或安排很多不同節目。總之12月下旬基本上是全城停擺，一點生產力都沒有。

12月下半月都在放假，那麼上半月呢？自然是準備放假。香港人在放假前總是提心吊膽，要把手上工作好好交帶才敢走開。在這裏可能大家對聖誕月的工作進度沒有什麼期望，所以根本不會想要把工作交帶好。比起工作，更重要就是趁所有同事還在辦公室時，所有聖誕節要做的世俗事務全部做好。首要當然是送聖誕禮物。感恩節的黑色星期五減價不是沒有原因，很多人都要趁機蒐購聖誕節禮物。一年裏幫助自己最多的人，都要送上聖誕禮物。

老闆變下人 送禮服侍下屬

在大時大節收買人情，難免令人想起華語地區新年送禮的傳統。然而不同的是，送聖誕禮物，更多情况是由上級送給下屬，感謝下屬過去一年辛勤工作，幫自己團隊作出貢獻。公司職位愈高，聖誕愈是大出血。不過說到最後，都是為了感謝他人。

這情况也延伸到去其他聖誕活動。譬如公司會有聖誕晚宴，由公司出資宴請所有同事。又或者，會有一個所謂「經理早餐」的活動，由公司出資或部門主管合資買來早餐，再由部門主管負責做侍應，招呼接待同事。部門主管這時候要完全放下身段，任由差遣。這活動目的，亦是為了要謙卑地感激同事過去一年的合作和努力。除了宴會之外，公司又會搞義賣、聖誕果籃抽獎等，為一些機構籌款。

總體來說，聖誕節並不完全有關消費，反而是對身邊人表示感恩的日子。除了小孩子奉旨有聖誕禮物之外，對其他人來說，聖誕節絕對是一個施比受更重要的節日。

家長、校長做早餐答謝教師

聖誕節在學校裏也是頭等大事。聖誕節音樂會固然少不得，其中更有別開生面的活動，小朋友可以穿睡衣回學校（而且睡衣花樣愈來愈多，快要和萬聖節看齊），然後由家長即場準備新鮮班戟，讓小朋友和老師一起在學校裏吃早餐。這個活動多少像成人世界的「經理早餐」，由家長去招呼老師，感謝老師過去一年耐心教導孩子。值得注意的是，校長也是服務團隊之一，要去招呼老師和學生，因為像我之前說，在學校裏，老師和學生才是主角，校長不過是打雜總管。哈哈！

2019年過得很不容易。但是看着孩子無憂無慮的笑臉，我們會知道世間再困難，都得往前走，為孩子準備更好的社會而努力。

《遊子歸加》到這裏暫時告一段落，以後繼續在臉書專頁上和大家分享與孩子在加拿大生活的點滴。多謝一路以來的支持，再見。

作者簡介﹕正職工程，兼職臉書專頁《馬拉松看世界》的責任編輯。最想有一天不用工作，可以全職跑步跑山。中年回流加拿大，一切重新開始。每天和兩個孩子闖蕩加國大世界。著有《馬拉松‧歎世界》。www.facebook.com/edkinphoto

文：Edkin

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