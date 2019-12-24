笑着去愛：牙齒當金使

那只是成長的過渡期，人人皆然，沒啥相干。但過了換牙階段仍擁有一副潔白、整齊牙齒的孩子，自信往往更高。反過來說，「見牙知著」，原來孩子的一副牙齒，多少也印記着不同的家庭故事，例如：父母是否放任孩子咬着奶瓶或棒棒糖睡覺？父母有沒有自小督促子女養成早晚刷牙的習慣？孩子是否身體欠佳，患有某些疾病而影響了牙齒健康？

「牙齒」與「承諾」之間有微妙關係

相信大家都聽過「一諾千金」、「實牙實齒」，「講大話，甩大牙」、「有沒有口齒」、「反口覆舌」等詞語或俚語，原來都顯示「牙齒」與「承諾」之間，有些微妙的關係。

沒人喜歡被爽約、被賴帳，沒人喜歡合作伙伴臨陣退縮，我們厭惡那些經常食言還裝作若無其事的人。不過，雖說我們不喜歡，但有時不自覺間也犯上這些毛病。珍貴的乳齒如何收藏？每個家庭的做法各有不同，但守諾的精神，倒是為人父母的都該注意。每個小孩都十分着重父母對他們的承諾；而父母守諾的態度和原則，又默默地影響着孩子對世界的認知，以及他們對自己的要求。

小孩着重父母諾言 建立安全感

大人每次「講了不算數」，其實孩子全都看在眼內、記在心中。我們可能有合理的解釋，第一次是理由；第二、三次又如是，理據開始減弱；第四次，純粹是藉口……孩子開始懂得預測大人的承諾會否兌現。慢慢地，最糟糕的是，孩子不再介意你違諾的原因或藉口了，因為這跟《狼來了》實在沒有什麼兩樣嘛。

倒過來說，父母也別信口開河，隨便講一些你根本不會做、亦捨不得去做的事，譬如「你再那麼頑皮，我不讓你吃飯」、「你不聽話，我以後都不再疼你」等意氣話；永遠做不來的，多講無謂，反而大大削弱你的威信。

所以，當你看到孩子露齒而笑時，可真要警醒自己，必須「牙齒當金使」。父母信守諾言，孩子的安全感會比其他人強；樹立了良好的父母形象，日後你教導孩子「說得出要做得到」時也事半功倍，到時你定會笑得自在。

最後一提，不獨要對小孩信守諾言，夫妻間也須持守這種品格，不能要求配偶對你無限包容；限額用盡了，什麼都不會奏效。所以，無論對什麼人，打從自己第一個承諾開始，就要「牙齒當金使」！

作者簡介﹕既愛下廚，又愛羽毛球，臉上永遠掛着陽光式的笑容。相比於學習知識，她更重視孩子的品德，致力培養他們的好奇心和觀察力，以有趣話題讓孩子動腦筋，主動尋找答案。

家有兩名女兒，卻昂然走進男孩校園，離開工作多年的安舒區，接受新挑戰。

文：陳美娟（英華小學校長）

[Happy PaMa 教得樂 第273期]